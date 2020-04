Nokia 9.3 PureView tendrá cámara de 108MP y color Polar Night

Un sitio web que se especializa en publicar noticias referentes a los productos Nokia publicó en Twitter una encuesta donde incitó a los usuarios a elegir el color que gustarían ver en el próximo buque insignia de la compañía, el Nokia 9.3 PureView.

De manera sorprendente, la encuesta fue reconocida por el CEO de la empresa, Juho Sarvikas, quien dio una pista clave sobre uno de los colores que podrían llegar oficialmente con el dispositivo.

El ejecutivo reveló que sus opciones favoritas son el Polar Night, sí como un tono más audaz y más claro similar a los tonos de cobre que anteriormente hemos visto en otros teléfonos del fabricante. Esta respuesta nos hace un guiño de que el gama alta de Nokia llegará en la opción de color Polar Night.

The company is currently deciding on colors for the flagship. Juho wants blue or black, the developers insist on using green and white colors.

What do you think? Vote!#nokiamobile #nokia #hmd #nokia9 #design

— Nokia anew (@nokia_anew) April 15, 2020