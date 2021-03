Al parecer Nokia en 2021 va a cambiar la nomenclatura de su serie de smartphones, que como se sabe, por ahora constan de dos dígitos que tienen en medio un punto. Y no solo eso, sino que estrenaría una línea gamer.

Como es de esperar, la línea gamer estrenaría el nuevo nombre. Se ha filtrado que este sería el Nokia G10, identificado con el número TA-1334.

Nokia phones will have a new naming convention later this year, removing all “dot”. #nokia #nokiamobile pic.twitter.com/KpZ3GTDsf8

— nokibar (@baidunokibar) March 7, 2021