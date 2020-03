HMD da a conocer fecha de sus lanzamiento para el 19 de marzo

Como se sabe HMD ante la cancelación del Mobile World Congress, al igual que otras marcas, tuvo que posponer su lanzamiento, el cual ahora se sabe se realizará este 19 de marzo.

Juho Sarvikas publicó en Twitter que el evento se va a realizar en Londres en donde se espera que los productos que iban a ser lanzados en el MWC sean lanzados. En ese momento el evento original estaba planeado para el 23 de febrero.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020