Después de dos años sin estar con ellos, los nombres de postres están de regreso al sistema Android, los cuales les dan una identidad propia, divertida y agradable. De acuerdo con Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Google para Android, acaba de confirmar que Android 12 lleva por nombre ‘Snow Cone’.

Esto es tan oficial como parece, porque la información viene directamente de uno de los principales ejecutivos de Android. Esto es bienvenido, ya que agrega sabor y reconocibilidad a un nombre que de otro modo sería olvidable por todos los usuarios.

A cool background to celebrate the launch of Android Snow Cone!? pic.twitter.com/J726PvPhVv

— Dave Burke (@davey_burke) October 4, 2021