OnePlus está ultimando detalles para lanzar al mercado su nuevo smartphone Nord CE 2, el cual se ha rumoreado desde hace varios meses. Sin embargo, ahora ha surgido información sobre una versión descafeinada de este equipo que llevará por nombre Nord CE 2 Lite.

La información proviene de Evan Blass, el reputado filtrador filtró detalles clave sobre las especificaciones de este teléfono. Por lo tanto, podemos asegurar que las características que dice la fuente sobre el Nord CE 2 Lite son en su mayoría precisas.

Según Blass, el nuevo teléfono de gama media de OnePlus tiene una pantalla de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+. El hardware está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 695 con soporte 5G, curiosamente es la misma pieza de silicio que encontramos en el interior del Redmi Note 11 Pro 5G.

Did you ever heard of the #OnePlusNordCE2Lite 5G? Well, it's coming later this year and I already have the complete specs sheet to share with you!



— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 1, 2022