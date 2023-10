Hace unos días Nothing anunció la Open Beta 1 para Nothing OS 2.5. Esta actualización marca un hito significativo para Nothing desde el lanzamiento de OS 2.0 el pasado mes de julio.

Acceso anticipado Android 14

OS 2.5 presenta una serie de nuevas e interesantes funciones diseñadas para optimizar y personalizar al máximo la experiencia del usuario con su smartphone de Nothing.

Con el objetivo de proporcionar la actualización más integral hasta la fecha, Nothing se encuentra actualmente en la fase de pruebas beta en Phone (2).

La Open Beta 1 brinda la oportunidad de disfrutar de un acceso anticipado a nuestras últimas mejoras, incluida una vista previa exclusiva de Android 14. Aquí te detallamos las características clave de esta actualización.

Nothing OS

– Interfaz actualizada para la colección de widgets, destacando los widgets de Nothing.

– Nuevo widget de fotos que permite mostrar las imágenes favoritas en la pantalla de inicio y en la pantalla de bloqueo.

– Nuevo editor y menú de capturas de pantalla que posibilita funciones de edición más avanzadas y una eliminación más rápida.

– Diseño renovado para los gestos en la parte trasera, alineándose más con el estilo característico de Nothing.

– Opción añadida para ocultar los iconos de las aplicaciones tanto en la pantalla de inicio como en el cajón de aplicaciones. Desliza el dedo hacia la derecha en el menú de aplicaciones para revelar los iconos ocultos.

– Captura de pantalla rápida deslizando tres dedos.

– Personalización del botón de encendido duplicada para acceder rápidamente a la función seleccionada.

– Página conjunta rediseñada para la personalización de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, ofreciendo una visión más completa de las opciones.

– Incorporación del filtro de cristal para hacer que los fondos de pantalla favoritos sean aún más únicos.

– Nuevos fondos de pantalla de color sólido para una apariencia más limpia en la pantalla de inicio.

Android 14

– Incorporación de una nueva temática de color monocromo en la sección de colores básicos.

– Introducción de un nuevo gesto para retroceder al interactuar con aplicaciones.

– Actualización del diseño de Ajustes Rápidos, junto con la inclusión de los iconos de los auriculares Nothing.

– Ampliación de las opciones de acceso directo en la pantalla de bloqueo, que ahora incluyen No molestar, Silencio, Escáner de código QR y Videocámara.

– Posibilidad de ajustar de forma independiente el volumen del tono de llamada y del sonido de notificación, con una interfaz de control de volumen renovada.

– Adición de ajustes regionales para personalizar preferencias de unidades y números según tus preferencias.

Registro previo para utilizar la versión Beta

Como es típico en cualquier versión Open Beta, esta edición no es la versión final y podría haber problemas de software.

Aquellos usuarios que ya estén registrados en la Beta podrán actualizar mediante la ruta Ajustes > Sistema > Actualización del Sistema. Para aquellos que deseen inscribirse, pueden dirigirse a Nothing Community.

Te mantendremos informado sobre el despliegue completo de Android 14 en los dispositivos Phone (1) y Phone (2) en futuras actualizaciones.