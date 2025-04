Nothing lanzará el CMF Phone 2 Pro y nuevos audífonos el 28 de abril

La marca tecnológica Nothing confirmó este lunes el lanzamiento de cuatro nuevos productos bajo su submarca CMF, incluyendo el esperado CMF Phone 2 Pro.

Esta presentación oficial será el 28 de abril, y todos los dispositivos estarán disponibles de forma exclusiva en Flipkart. Los interesados ya pueden registrarse en la plataforma para recibir las últimas novedades sobre estos lanzamientos.

Diseño industrial y novedades del CMF Phone 2 Pro

Esta noticia llega pocos días después de que Nothing compartiera un teaser de los productos utilizando personajes de Pokémon. La compañía también reveló el diseño del CMF Phone 2 Pro, que mantendrá un estilo industrial similar a su predecesor, el CMF Phone 1, pero con mejoras notables.

Según los renders oficiales, el nuevo smartphone contará con un panel trasero intercambiable y tornillos visibles, reforzando su estética robusta. Además, se espera que el dispositivo ofrezca múltiples opciones de color, incluyendo el llamativo tono naranja característico de la marca, y un sistema de doble cámara.

Más que un teléfono: Lanzamiento de nuevos audífonos CMF

Junto al CMF Phone 2 Pro, Nothing presentará tres modelos de audífonos inalámbricos: los CMF Buds 2, Buds 2a y Buds 2 Plus, aunque aún no ha compartido detalles técnicos.

Respecto al smartphone, la compañía no ha revelado especificaciones, pero el uso del sufijo “Pro” sugiere mejoras significativas en rendimiento y características. Además, se anticipa un precio ligeramente superior al del modelo anterior, que hasta ahora era la opción más accesible de la marca.

¿Qué esperas del CMF Phone 2 Pro Mantente atento a más actualizaciones antes del lanzamiento oficial.

Fuente: CMF