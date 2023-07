Enfocarán esfuerzos en el nuevo Nothing Phone (2).

Nothing es una empresa que ha generado un gran revuelo en el mundo de la tecnología. Desde su creación, han destacado tanto con el Nothing Phone (1) como con los Nothing ear (1), demostrando su excelencia en ambos productos.

Nothing Phone (2) pronto en preventa

Muchos usuarios quedaron encantados por las características de los productos de Nothing, sobre todo por el diseño vanguardista que adoptaron, aunque, una vez en el mercado, otros usuarios atacaron a la marca y a este primer dispositivo por las características que ofrecía y el precio de salida.

Nothing anunció el Phone (2) y ya sabemos que se podrá comprar en preventa a partir del 17 de julio, ya conocemos todas sus características y queda claro que la compañía ha decidido dar un salto enorme para enfrentarse en el mercado de la gama alta frente a los gigantes de la industria.

La empresa está tan confiada en este nuevo lanzamiento que por ahora desean mantenerse aislados de otro tipo de mercados, entre ellos, uno de los que sigue en constante crecimiento y que, 2023 ha sido un año espectacular para este tipo de dispositivos: los smartphones plegables.

Nothing no está interesado en seguir la tendencia de los teléfonos plegables. Numerosos fabricantes se han sumado a la tendencia y han mejorado sus ofertas en el sector de los dispositivos con pantalla flexible.

Existen diversas razones detrás de esta tendencia, pero eso no impide que prácticamente todos estén apresurándose a fabricarlos como si no hubiera un mañana.

Sin embargo, Carl Pei ha dejado claro que Nothing no está interesado en seguir esa corriente en este momento. El CEO de la empresa ha expresado abiertamente su falta de interés en lanzar un teléfono plegable, afirmando que, si en algún momento lo hacen, “no será pronto”.

Imposición más que una demanda

Según Pei, no cree que los usuarios estén clamando por tener un teléfono plegable. Considera que es una innovación que los fabricantes están imponiendo a los usuarios, en lugar de ser una demanda genuina de estos últimos.

De esta manera, cualquier rumor sobre un posible Nothing Phone plegable queda descartado de inmediato. Según Pei, la compañía está actualmente enfocada en otros aspectos. Sin embargo, en la industria tecnológica, todos sabemos que los vientos pueden cambiar rápidamente, lo que podría obligar a la empresa a reconsiderar la dirección que no desean tomar en este momento.

No obstante, Pei ha dejado claro que su enfoque actual se encuentra en el éxito del Nothing Phone (2) y su objetivo es lograr, al menos, las mismas cifras de ventas que el Nothing Phone (1).