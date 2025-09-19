Todo lo que trae Nothing OS 4.0: diseño, privacidad y rendimiento

Nothing OS 4.0 es la nueva versión del sistema operativo de Nothing basada en Android 16, que trae una interfaz renovada, mejoras en cámara, inteligencia artificial enfocada en la privacidad y optimizaciones para una experiencia más fluida y estable.

Esta actualización destaca por un diseño más limpio y uniforme, actualizado el modo oscuro, y nuevas funcionalidades de multitarea y control de IA.

Interfaz renovada y diseño más pulido

Nothing OS 4.0 ofrece un rediseño visual más nítido y sofisticado que su predecesor basado en Android 15. La interfaz apuesta por elementos más estandarizados que facilitan una experiencia más intuitiva y fluida.

El menú de ajustes rápidos se ha simplificado con íconos más limpios y un nuevo “Extra Dark Mode” que expande la estética oscura característica del sistema, mejorando el contraste y reduciendo la fatiga visual, además de ayudar a conservar la batería.

Este sistema optimiza el inicio y desempeño general de las aplicaciones para ofrecer mayor rapidez y respuesta en el uso diario.

Se incorpora una nueva función para multitarea que permite manejar dos aplicaciones flotantes simultáneamente con gestos para minimizar o maximizar ventanas, facilitando realizar varias tareas sin perder el ritmo de trabajo.

Experiencia fotográfica mejorada

La app de cámara ha sido rediseñada para ofrecer controles más intuitivos y ajustes preestablecidos que permiten mayor creatividad en las capturas.

Además, la galería se vuelve “más inteligente,” optimizando la organización y visualización de las fotos. La integración de la tecnología TrueLens Engine potencia estas mejoras para un resultado más pulido.

IA enfocada en privacidad y control

Nothing OS 4.0 incorpora un nuevo panel dedicado al uso de inteligencia artificial, con foco en la transparencia y la privacidad. Este dashboard informa al usuario sobre cuándo y cómo se emplean grandes modelos de lenguaje (LLMs), como OpenAI Whisper, en el dispositivo.

También muestra estadísticas mensuales y porcentaje de uso de estas funciones de IA, permitiendo una gestión más consciente y segura.

La actualización incluye una pantalla de bloqueo más rápida y responsiva, así como mejoras en conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Se ha reforzado la estabilidad general del sistema para un funcionamiento más confiable y consistente.

El programa de beta abierta de Nothing OS 4.0 empezará pronto, con acceso anticipado para usuarios interesados en probar las novedades.

Compatibilidad con dispositivos Nothing

La actualización estará disponible para casi todos los smartphones de Nothing lanzados recientemente, exceptuando el Phone (1) y los dispositivos de la serie CMF.

Por ejemplo, modelos como el Phone (3a) están confirmados en la lista de compatibilidad para recibir Android 16 con Nothing OS 4.0.

Fuente: Nothing