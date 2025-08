Nothing busca testers para Nothing OS 4.0 en el Phone 3

Nothing ha dado un paso adelante para los usuarios de su buque insignia, el Phone 3. La compañía anunció el inicio de su programa beta para Nothing OS 4.0, la próxima versión de su capa de personalización basada en Android 16.

La marca está invitando a su comunidad a participar en una primera fase cerrada. Esto permitirá a un grupo selecto de usuarios probar las nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial.

¿Qué novedades trae Nothing OS 4.0?

La actualización se centra en dos áreas clave. Primero, la integración de las funciones nativas que llegarán con Android 16. Segundo, la implementación de un sistema de diseño renovado.

La compañía afirma que este cambio servirá como base para una interfaz de usuario mucho más unificada y coherente en el futuro.

Para los usuarios, esto significa una experiencia más fluida y consistente. Todas las partes del sistema operativo y las futuras actualizaciones compartirán un mismo lenguaje visual, mejorando la estética y la usabilidad del dispositivo.

Mejoras de Android 16 en el Nothing Phone 3

Aunque Nothing no ha confirmado la lista final de características, se espera que Nothing OS 4.0 adopte varias de las novedades de Android 16.

Entre las funciones que Google ha presentado se encuentran la agrupación automática de notificaciones y las “Live Updates”. También se suman las mejoras de “Advanced Protection” y capacidades para usar el móvil en modo escritorio.

Estas herramientas podrían transformar la manera en que se interactúa con el Nothing Phone 3. Ofrecerían una mayor productividad y seguridad a los usuarios.

Cómo aplicar para ser de los primeros en probarlo

Si tienes un Nothing Phone 3 y quieres probar estas novedades, puedes registrarte en el programa. Nothing ha habilitado un formulario de inscripción para la Beta Cerrada de Android 16.

Deberás proporcionar tu correo electrónico, nombre completo y tu nombre de usuario de la comunidad de Nothing. Además, la compañía solicita permiso para recopilar datos de uso y registros que ayuden a mejorar el software.

Requisitos para participar en la beta

La participación en el programa requiere cumplir con ciertas condiciones. Nothing busca usuarios comprometidos que usen su Phone 3 a diario.

Es fundamental estar dispuesto a enviar comentarios de forma regular al equipo de desarrollo y mantener la confidencialidad de la información.

Los participantes deben entender que es un software en fase de prueba, por lo que puede ser inestable. La disponibilidad requerida es entre agosto y principios de septiembre. Para quienes no entren en esta fase, la beta abierta comenzará en septiembre.