El primer smartphone de Nothing ya es oficial, y si bien no se trata de un equipo de gama premium, sino más bien de un teléfono de gama media-alta, la empresa ya está trabajando en lo que parece ser una versión descafeinada de este dispositivo, el cual podría llevar por nombre Lite phone (1) cuyo precio sería más barato.

La versión económica del phone (1) de Nothing perdería dos grandes características que hacen único al primer modelo, como es la carcasa transparente y las luces LED, estas no vendrían incorporadas en la versión barata.

De acuerdo con algunas fuentes, la versión de bajo costo de este dispositivo tendrá la misma pantalla, al igual que el mismo modelo de procesador, apartado fotográfico y misma carga rápida. Incluso se menciona que la batería aumentará hasta 5000 mAh, que será mayor a la de 4500 mAh que ofrece el primer modelo.

Otro cambio que tendrá estará en el almacenamiento, pues se menciona que obtendrá una versión con solo 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

El Nothing Lite phone (1) sería una gama media bastante completo, con una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, certificación IP53 y el chip sería el Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Es probable que este dispositivo no vea la luz, pues de momento esto solo es un rumor, pero de concretarse su precio podría rondar los 399 dólares.