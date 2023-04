NOTHING es una empresa londinense que se dedica a la fabricación de productos electrónicos de consumo y es liderada por Carl Pei, cofundador de OnePlus, un fabricante chino de teléfonos inteligentes.

Una pantalla más grande

Desde hace un tiempo, la compañía ha estado trabajando en su próximo teléfono inteligente, que es uno de los productos más esperados en el mercado tecnológico actual.

La compañía NOTHING confirmó que lanzará su segundo teléfono inteligente, el Nothing Phone (2), durante este año. El primer modelo, el Nothing Phone (1), resultó ser un éxito gracias a su publicidad, diseño atractivo y excelente trabajo de software.

Se rumorea que el próximo modelo del Nothing Phone tendrá una pantalla ligeramente más grande, aumentando de 6,55 pulgadas a 6,67 pulgadas.

Conservando el diseño

Si bien esto podría reducir ligeramente la nitidez de la pantalla si la resolución no aumenta, es poco probable que sea perceptible para el usuario promedio. Además, se ha escuchado que el Nothing Phone 2 se actualizará a 120 Hz, al igual que el modelo original.

Ahora, la empresa está trabajando en mejoras para su segundo lanzamiento, el cual se espera que sea aún más sorprendente. A través de rumores, filtraciones y conjeturas, se espera que este nuevo teléfono inteligente sea uno de los temas más comentados en el mercado tecnológico.

Se espera que el diseño único de NOTHING se mantenga en su segundo teléfono inteligente, el Nothing Phone (2), y que incluya las principales características de diseño presentadas anteriormente.

A diferencia del primer modelo que se enfocaba en el diseño y ofrecía un rendimiento promedio a un precio accesible, el próximo Nothing Phone 2 recibirá una actualización en su desempeño. Según lo insinuado recientemente por ejecutivos de Qualcomm, el teléfono contará con el mejor procesador Snapdragon del año 2022: el Snapdragon 8 Plus Gen 1.

La fecha de lanzamiento del Nothing Phone (2) está prevista para el tercer trimestre de 2023, un año después del lanzamiento del primer modelo, el Nothing Phone (1), que se lanzó en julio de 2022.

Los próximos anuncios oficiales de la compañía y las filtraciones nos mantendrán al tanto de las últimas noticias sobre el lanzamiento del Nothing Phone (2).