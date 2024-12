Nothing Phone 2 y 2a reciben la actualización a Nothing OS 3.0 basada en Android 15

Los dispositivos Nothing Phone 2 y Phone 2a están recibiendo la actualización a Nothing OS 3.0, que está basada en Android 15. Esta nueva versión traerá mejoras significativas y nuevas funciones, y se espera que llegue a otros teléfonos inteligentes de la marca londinense para principios de 2025.

Cabe destacar que Nothing OS 3.0 viene con diversas optimizaciones de software, además de la incorporación de la aplicación nativa Nothing Gallery. El Nothing Phone 2 fue lanzado inicialmente con Nothing OS 2.0, basado en Android 13, mientras que el Phone 2a ejecuta Android 14 con Nothing OS 2.5.

Lanzamiento escalonado de Nothing OS 3.0

La versión estable de la actualización a Nothing OS 3.0, basada en Android 15, se está desplegando a nivel global para los usuarios de Nothing Phone 2 y Phone 2a, según informó la empresa en una publicación de X.

Los usuarios pueden acceder a la actualización desde Ajustes > Actualización del sistema en sus dispositivos. Si aún no aparece la actualización, es posible que se libere en los próximos días. Esta actualización estable se desplegará de forma escalonada en todos los dispositivos y regiones para finales de 2024.

La actualización de Nothing OS 3.0 también se extenderá a otros teléfonos de la marca Nothing y sus sub-marcas. Se confirma que estará disponible para Nothing Phone 1, Phone 2a Plus y CMF Phone 1 a principios de 2025.

Novedades de Nothing OS 3.0: Widgets compartidos y más

Con la actualización de Nothing OS 3.0, se introdujeron los Widgets compartidos, una función que, por el momento, solo es compatible con dispositivos Nothing. Esta función permite a los usuarios compartir Photo Widgets (cuadrados), y la compañía está trabajando en la compatibilidad para compartir otros tipos de widgets en el futuro.

Adicionalmente, Nothing ha presentado un Countdown Widget, el cual estará disponible en Google Play a través de la aplicación Nothing Widgets a finales de este mes. Otra de las innovaciones es el Smart Drawer impulsado por inteligencia artificial, que permite a los usuarios organizar automáticamente sus aplicaciones en carpetas.

Esta versión estable de Nothing OS 3.0 también trae mejoras en los Ajustes Rápidos, una vista emergente refinada, tipografía mejorada y optimizaciones tanto visuales como de rendimiento.

Además, se ha lanzado la nueva aplicación Nothing Gallery, que incluye funciones avanzadas como búsqueda mejorada y herramientas de edición optimizadas, que permiten el uso de filtros, marcas y sugerencias para una experiencia más completa.

Fuente: Nothing