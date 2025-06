Nothing Phone (2a) Plus Commnunity Edition, el smartphone diseñado por su comunidad

La marca tecnológica Nothing, con sede en Londres, ha marcado un hito en la industria al presentar el Phone (2a) Plus Community Edition. Este smartphone no es uno más; es el resultado del innovador proyecto The Community Edition, donde la creatividad de sus propios seguidores ha sido la fuerza impulsora.

Desde el diseño del hardware hasta los detalles de marketing, este dispositivo es un ejemplo de cómo la cocreación puede transformar la tecnología de consumo.

Rompiendo barreras, la filosofía de Nothing

Nothing se ha distinguido por adoptar un enfoque que busca derribar los muros entre la compañía y su base de usuarios.

El proyecto Community Edition es el primer gran programa piloto de la marca para cocrear no solo hardware, sino también software y contenido, sentando un precedente importante en la configuración del futuro de la empresa de la mano de su comunidad.

La iniciativa generó un revuelo internacional, atrayendo más de 900 propuestas de 47 países.

Los diseñadores detrás del teléfono brillante

Los talentosos ganadores, Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds y Sonya Palma, viajaron a Londres para colaborar directamente con los equipos de diseño, creativo, marca y marketing de Nothing.

De esta sinergia entre los visionarios de la comunidad y los expertos de la empresa, surge el Phone (2a) Plus Community Edition, una versión única del Phone (2a) Plus que ¡brilla en la oscuridad!

Fase 1: El Hardware que cautiva y brilla

Astrid Vanhuyse y Kenta Akasaki trabajaron de cerca con los directores de diseño de Nothing para materializar su concepto de “fosforescencia”.

Experimentaron con diversos materiales y colores para integrar esta característica sin perder la esencia minimalista y distintiva de Nothing. El resultado: elementos específicos en la parte trasera del teléfono que, teñidos de verde, emiten un suave resplandor en la oscuridad.

Esta función puramente analógica no necesita energía y puede brillar por horas, recargándose con la luz del día.

Fase 2: Fondos de pantalla con Inteligencia Artificial

Inspirado en el innovador diseño del hardware, Andrés Mateos utilizó herramientas de Inteligencia Artificial y diseño digital para crear la “Connected Collection”.

Aunque inicialmente se le pidió desarrollar cuatro fondos de pantalla, la colaboración con los diseñadores de software de Nothing llevó a la ampliación de la colección a seis impresionantes diseños, que complementan a la perfección la estética del dispositivo.

Fase 3: Un Packaging que resplandece

Ian Henry Simmonds se encargó de reinventar el empaque de Nothing bajo el lema “Menos es más”. Su diseño, visualmente impactante pero sencillo, incorpora elementos reflectantes que también brillan en la oscuridad, creando una coherencia visual con el diseño ganador del hardware.

Fase 4: La campaña que despierta el potencial

Sonya Palma unificó todos los elementos del proyecto en una campaña de marketing cercana e inspiradora: “Encuentra tu luz. Captura tu luz”.

Esta estrategia evoca el primer lanzamiento de Nothing, centrado en el “puro instinto”, y resalta la idea de que todos poseemos un potencial por descubrir. Sonya colaboró con el equipo creativo de Nothing para desarrollar materiales audiovisuales y digitales que respaldan este emocionante lanzamiento.

Una edición limitada que no te puedes perder

El Phone (2a) Plus Community Edition se basa en el éxito del Phone (2a) Plus y estará disponible en la mayoría de los mercados.

Sin embargo, para los entusiastas de la tecnología en México y Latinoamérica, es importante saber que Nothing solo fabricará 1,000 unidades de esta exclusiva edición.

A partir del 12 de noviembre, podrás adquirir el Phone (2a) Plus Community Edition en la tienda oficial de Nothing con un precio de 449 euros. ¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta edición histórica!