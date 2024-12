Nothing Phone 3a, 3a Plus y CMF Phone 2, detalles filtrados y fecha de lanzamiento

La compañía Nothing está trabajando en tres nuevos modelos de smartphones: el Nothing Phone 3a, Phone 3a Plus y el CMF Phone 2. Estos dispositivos ya han sido vistos recientemente en la base de datos de IMEI, y nuevos detalles sobre sus especificaciones de cámara y características han salido a la luz.

Se espera que el Nothing Phone 3a integre una cámara telefoto, mientras que el Phone 3a como el 3a Plus podrían estar equipados con el procesador Snapdragon 7s Gen 3. Por su parte, el CMF Phone 2 utilizaría un chip MediaTek.

Detalles de las cámaras del Nothing Phone 3a

Según un informe de Android Authority, los tres dispositivos llevan los nombres clave “steroids”, “asteroids_plus” y “galaga”. El Nothing Phone 3a destacaría por incluir una cámara telefoto, mientras que el modelo 3a Plus podría incorporar una cámara con zoom periscópico.

Si estos rumores son ciertos, la serie Phone 3a sería la primera de Nothing en incorporar sensores dedicados para zoom óptico. Hasta ahora, los dispositivos de la marca han ofrecido configuraciones de cámaras traseras con lentes wide y ultra wide.

Más innovaciones: eSIM y procesadores

Además, el informe señala que el Nothing Phone 3a y el 3a Plus podrían ser los primeros modelos de la marca británica en ofrecer soporte para eSIM. Se espera que estos dispositivos permitan configuraciones duales SIM, ya sea con dos tarjetas nano-SIM físicas o una combinación de eSIM y nano-SIM. Por otro lado, el CMF Phone 2 parece que seguirá utilizando únicamente SIM físicas.

Se especula que la serie Nothing Phone 3a será lanzada durante el primer trimestre de 2025 y vendrá con la interfaz de usuario Nothing OS 3.1 basada en Android 15.

Esta información pone en evidencia los esfuerzos de Nothing por innovar y competir en el mercado con características avanzadas en sus próximos lanzamientos.

Fuente: Android Authority