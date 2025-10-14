Filtración revela que Nothing prepara un Phone (3a) Lite para gama de entrada
El CEO de Nothing había dejado claro que el Nothing Phone (3) cerraba el capítulo de la serie Phone (3), pero no tan rápido: una filtración reciente sugiere que la familia todavía tiene un miembro más por llegar, y se llamaría Nothing Phone (3a) Lite.
Un reporte reciente cambia por completo el panorama, según esta filtración, Nothing no ha terminado con la serie Phone (3), y prepara un nuevo dispositivo de gama de entrada.
Un dispositivo misterioso con pocas pistas
La información disponible sobre el Phone (3a) Lite es bastante limitada. De momento, solo sabemos que estará disponible en dos colores: negro y blanco. Nada de detalles sobre el diseño, la cámara o la pantalla… al menos por ahora.
Lo que sí se filtró es la configuración de memoria. El Phone (3a) Lite vendría con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno en una sola variante.
Y aquí viene un detalle importante: al igual que otros teléfonos de Nothing (a diferencia de los de su submarca CMF), es probable que este modelo no tenga ranura para tarjeta microSD.
Así que, si necesitas más espacio, tendrás que conformarte con lo que trae de fábrica.
¿Tiene sentido un modelo “Lite”?
Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante. El Nothing Phone (3a) tuvo un precio de lanzamiento de $379 dólares, y ya es un dispositivo accesible en la gama media.
Si el Phone (3a) Lite busca ser aún más económico, es lógico esperar ciertos sacrificios en especificaciones. Pero entonces… ¿para qué lanzarlo si ya existe el CMF Phone 2 Pro por $279 dólares?
El CMF Phone 2 Pro ya cubre el segmento de entrada con un precio competitivo.
Así que la llegada del Phone (3a) Lite genera dudas: ¿será una opción intermedia entre el CMF Phone 2 Pro y el Phone (3a) estándar? ¿O simplemente Nothing quiere ampliar su portafolio en mercados específicos?
Lanzamiento global confirmado
Lo que sí parece claro es que el Phone (3a) Lite no será un lanzamiento regional limitado, según la filtración, el dispositivo llegará a nivel global.
Esto sugiere que Nothing tiene planes ambiciosos para este modelo, aunque todavía no sabemos cuándo se anunciará oficialmente.
Por ahora, la filtración deja más preguntas que respuestas. ¿Cuándo lo veremos? ¿Qué especificaciones traerá realmente? ¿Y cómo se diferenciará del resto de la gama? Habrá que esperar a que Nothing (o nuevas filtraciones) aclaren el panorama.
Fuente: XpertPick