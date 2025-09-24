Nubia Air, el teléfono más delgado de ZTE llegará a México en octubre

nubia Air, el nuevo smartphone ultradelgado de ZTE, hace su arribo internacional y confirma su llegada a México en octubre de 2025.

La apuesta es clara: un diseño delgadísimo de solo 5,9 mm, batería de alta capacidad y funciones inteligentes con IA, todo pensado para el público joven y dinámico que quiere diseño y autonomía sin concesiones.

Diseño ultrafino y robustez

Definir al nubia Air solo por su delgadez sería quedarse corto. El dispositivo se presenta con un cuerpo de 5,9 mm de grosor y apenas 172 gramos, combinando ligereza y una excelente sensación en mano.

Destaca su chasis reforzado con aleación de aluminio y protección Gorilla Glass 7i, lo que le otorga resistencia al uso diario, caídas y agua gracias a certificaciones IP68 e IP69.

Pantalla y experiencia visual

Este dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución de 1,5K, frecuencia de 120 Hz y brillo máximo que alcanza los 4.500 nits según algunas fuentes, garantizando buena visualización bajo cualquier condición.

El dispositivo también incluye atenuación PWM de alta frecuencia y reproducción fiel de colores, ideal para quienes buscan consumir contenidos multimedia con calidad premium.

A pesar de su grosor mínimo, nubia Air integra una batería de 5.000 mAh que promete jornadas completas de uso intensivo.

Gracias a la gestión energética asistida por IA, el terminal extiende la vida útil de la batería y mejora el rendimiento general. Además, admite carga rápida de 33W para mantenerte siempre disponible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PasionMovil (@pasionmovil)

Fotografía y funciones con IA

El apartado fotográfico está liderado por una cámara principal de 50 MP con estabilización electrónica y apoyo de inteligencia artificial para conseguir imágenes y videos más claros y nítidos, incluso en condiciones complicadas.

Dispone también de herramientas de edición con IA, como modos de retrato y edición rápida. La cámara frontal de 20 MP asegura selfies luminosos y detallados.

EL dispositivo apuesta fuerte por la IA, presente en traducción en tiempo real durante llamadas y mensajes, edición fotográfica, e incluso herramientas integradas a nivel del sistema gracias a la colaboración con Google Gemini.

Precio y disponibilidad en México

El nubia Air llega oficialmente a México a partir de octubre de 2025, en colores Titanium Black y Titanium Desert.

El precio de referencia global es de $440 USD, aunque en México se espera un precio aproximado de $8,500 MXN, sujeto a la variación del canal de venta y configuración exacta.

Con nubia Air, ZTE pone sobre la mesa una propuesta sólida que combina estilo, resistencia, prestaciones premium y un enfoque joven y funcional.

La llegada a México en octubre refuerza la apuesta de la marca por conquistar el segmento de smartphones donde la personalización, el diseño y la autonomía se vuelven fundamentales.