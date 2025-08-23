Google Android

Así es el nuevo Nubia Flip 2 5G, un plegable que llega a México con un gran precio

El Nubia Flip 2 5G aterriza en México con una apuesta por el diseño minimalista. Este plegable luce acabados elegantes, grosor de apenas 7.2 mm desplegado y peso ultraligero de 193 gramos, características pensadas para quienes buscan comodidad en el uso diario.

Su cubierta trasera de triple arco garantiza un agarre ergonómico, mientras que los materiales como el aluminio de grado aeroespacial refuerzan la durabilidad del equipo frente a los retos del día a día.

Pantallas AMOLED para una experiencia visual completa

El Flip 2 integra dos pantallas AMOLED: la principal de 6.9″ FHD+ (2790×1188 px) con 120 Hz de refresco y protección ocular avanzada, como Modo Oscuro, Luz Nocturna y atenuación PWM de 2160 Hz.

La pantalla externa de 3″ ofrece brillo pico de 1200 nits y acceso inmediato a aplicaciones esenciales, incluso cuando el equipo está cerrado.

Esta combinación responde a las necesidades de creadores que requieren facilidad para revisar contenido y editar en cualquier momento.

Rendimiento y autonomía diseñados para multitarea

Equipado con el procesador Dimensity 7300X Octa-core de hasta 2.5 GHz y hasta 24 GB de RAM Dinámica, el Nubia Flip 2 5G promete fluidez y velocidad.

El almacenamiento de 512 GB permite gestionar archivos pesados y un sistema operativo Android 14 optimiza el uso diario.

Su batería de 4,325 mAh y carga rápida de 33w garantizan energía para jornadas exigentes, posicionándolo como opción para quienes utilizan intensamente su dispositivo móvil para trabajo y entretenimiento.

Fotografía e inteligencia artificial enfocadas en la creatividad

Como cámara principal se presenta un sensor dual de 50 Mpx + 2 Mpx con apertura f/1.59 y enfoque Super QPD destaca por su capacidad para fotos nítidas en variadas condiciones de luz.

En el frente tenemos una cámara de 32 Mpx que incluye funciones para selfies en modo semi-plegado, facilitando las capturas sin manos.

La tecnología IA Neovision amplía las posibilidades creativas, agregando herramientas como edición de fondo, eliminación de objetos y filtros versátiles que acercan los beneficios de la edición profesional a todos los usuarios.

Complementando con más IA se presenta la galería inteligente que puede reconocer objetos, escenas y textos para optimizar el almacenamiento de tu contenido visual.

Seguridad, sonido e interacción avanzada

El Flip 2 5G suma funciones como desbloqueo facial y dactilar, traducción en tiempo real en llamadas y audio estéreo envolvente.

El doble micrófono con cancelación de ruido proporciona llamadas claras, detalles que apuntan al confort en la comunicación digital y la interacción cotidiana.

Disponibilidad y opciones para México

Actualmente, Nubia Flip 2 5G se encuentra en los Centro de Atención a Clientes, distribuidores autorizados y tienda en línea Telcel. Puede adquirirse en Planes Telcel o Amigo Kit, desde $15,999.00 MXN, con opciones en color Morado y Negro.

