Nubia Z80 Ultra, specs filtradas del flagship que desafía a los grandes

El mercado de los smartphones premium está por recibir un nuevo contendiente directo desde China.

Nubia, una marca que ha destacado como “flagship killer” año tras año, está lista para sorprender con el próximo Nubia Z80 Ultra, que ya está preparando características de alto impacto para los fanáticos de la tecnología móvil.

Snapdragon 8 Elite 2: el corazón más potente de 2025

Todo apunta a que el Nubia Z80 Ultra será uno de los primeros dispositivos en estrenar el nuevo Snapdragon 8 Elite 2, el procesador más potente que Qualcomm presentará oficialmente del 23 al 25 de septiembre de 2025.

Fabricado en proceso de 3nm y con arquitectura ARMv9, este chip promete un salto generacional tanto en rendimiento como en eficiencia.

Se estima que podrá alcanzar hasta 3.8 millones de puntos en AnTuTu, cifra muy por encima de los 2.5 millones que lograba el Z70 Ultra con el chip anterior.

Pantalla AMOLED y cámara bajo el display

Uno de los sellos de Nubia en su línea Ultra es la cámara selfie oculta bajo la pantalla. La nueva generación mantendría esta apuesta, permitiendo disfrutar de un frontal totalmente libre de interrupciones.

Además, el panel AMOLED alcanzaría una resolución 1.5K, una mejora que posiciona al Z80 Ultra entre los teléfonos con mejor experiencia visual para gaming y multimedia.

Sistema de cámaras con doble sensor de 50MP y telefoto periscópico

Según filtraciones confiables, el Z80 Ultra montará al menos dos sensores de 50MP; uno principal y un telefoto tipo periscopio.

Se espera una evolución importante con respecto al modelo anterior, sobre todo en la fotografía nocturna y los modos de zoom, aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre la apertura o el sensor ultra gran angular.

Si la duración de la batería es clave para ti, el Z80 Ultra llevará la delantera. Gracias a una batería de 7,100mAh fabricada con tecnología silicio-carbono de densidad mejorada, Nubia promete varios días de autonomía en un solo ciclo, superando ampliamente los 6,150mAh del Z70 Ultra.

Además, se trataría de una batería de celda única, lo cual optimiza la seguridad y la vida útil.

¿Cuándo estará disponible el Nubia Z80 Ultra?

Siguiendo la tradición, Nubia suele lanzar su flagship Ultra en noviembre, tras la presentación del chip de Qualcomm. Si todo marcha conforme al calendario, veremos el anuncio oficial del Z80 Ultra a finales de noviembre de 2025, llegando poco después a mercados seleccionados.

Aunque Nubia aún no revela precios oficiales, rumores sólidos señalan que se mantendrá por debajo de los 1,000 euros ($21,600 MXN), una estrategia para conquistar más usuarios ofreciendo características de gama alta que compite directamente con los gigantes del sector.

Todos estos datos provienen de filtraciones recientes y, por ahora, deben tomarse con cautela hasta que Nubia comunique la información de manera oficial.