Nubia Z80 Ultra se presenta el 22 de octubre y estas son sus características

El Nubia Z80 Ultra está a punto de revolucionar el panorama de los smartphones de gama alta.

Este dispositivo, que se presentará oficialmente el próximo 22 de octubre, destaca por una característica que lo diferencia de casi cualquier teléfono del mercado: una cámara frontal completamente invisible, integrada bajo la pantalla.

Un diseño que prioriza la pantalla completa

Nubia ha mantenido la esencia visual de su predecesor, el Z70S Ultra, aunque con pequeños ajustes que marcan la diferencia.

El Z80 Ultra conserva ese marco ligeramente redondeado que tanto gusta a los entusiastas del diseño industrial, y suma un botón físico dedicado exclusivamente para el disparo fotográfico.

Pero la verdadera estrella del frontal es su pantalla: completamente limpia, sin notch ni perforación visible.​ ¿Cómo lo logran? Gracias a la tecnología de cámara bajo pantalla de séptima generación que Nubia ha estado perfeccionando durante años.

Esta solución permite que la cámara frontal permanezca oculta hasta que la necesitas, ofreciendo una experiencia visual ininterrumpida que pocos fabricantes pueden igualar.

La pantalla OLED del Z80 Ultra alcanza una frecuencia de actualización de 144 Hz, garantizando fluidez excepcional tanto en juegos como en navegación cotidiana.​

Triple cámara con distancias focales pensadas para fotógrafos

Aquí es donde el Nubia Z80 Ultra realmente brilla. Nubia ha confirmado oficialmente las especificaciones de su sistema de triple cámara, y las cifras son impresionantes:​

Cámara principal de 35 mm: 50 megapíxeles con sensor de 1/1.3 pulgadas y apertura f/1.7​

con sensor de 1/1.3 pulgadas y Ultra gran angular de 18 mm: sensor de 1/1.55 pulgadas con apertura f/1.8​

de 18 mm: sensor de 1/1.55 pulgadas con apertura f/1.8​ Teleobjetivo de 70 mm: apertura f/2.4​

La cámara principal utiliza el sensor OV990, el mismo que equipaba el modelo anterior. Sin embargo, la verdadera mejora está en el ultra gran angular: Nubia ha sustituido la antigua configuración de 13 mm f/2.0 con sensor de 1/2.88 pulgadas por una cámara de 18 mm f/1.8 con sensor de 1/1.55 pulgadas.

Esto se traduce en mayor detalle, menos ruido digital y mejor rendimiento en condiciones de poca luz.​

Zoom digital de hasta 50x

El módulo de cámara del Z80 Ultra indica que el dispositivo alcanza un zoom de 50x. Para lograrlo, Nubia recurre a un zoom digital de 12x adicional sobre el teleobjetivo óptico, una estrategia que probablemente comprometa la calidad de imagen en los niveles máximos.

Las fotos de muestra compartidas por la marca se limitan a un zoom digital de 2x como máximo, mostrando un contraste aún más pronunciado que con el ultra gran angular y la cámara principal.​

Potencia de última generación bajo el capó

Más allá de las cámaras, el Nubia Z80 Ultra está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más avanzado de Qualcomm hasta la fecha.

Se espera que venga acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento generosas.

La batería promete ser otro punto fuerte: 7,100 mAh con carga rápida de 90 W. Con estas especificaciones, la autonomía podría extenderse fácilmente durante varios días con uso moderado.​

El sistema operativo será Android 16 preinstalado, garantizando acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad desde el primer encendido.​

Tres colores, uno inspirado en Van Gogh

Nubia ofrecerá el Z80 Ultra en tres acabados de color. Además del negro y blanco tradicionales, la marca ha preparado una edición especial cuya carcasa trasera reproduce la icónica pintura “Noche estrellada” de Vincent van Gogh.

Esta opción artística podría convertirse rápidamente en la favorita de quienes buscan un diseño distintivo.​

Disponibilidad y mercados

El Nubia Z80 Ultra se presentará el 22 de octubre inicialmente en China. Posteriormente se espera un lanzamiento global, aunque las fechas específicas para México y Latinoamérica aún no han sido confirmadas.

Este modelo se posiciona como una alternativa potente para quienes priorizan la fotografía móvil y buscan una experiencia de pantalla completa sin interrupciones visuales.​

Con su combinación de cámara bajo pantalla de séptima generación, sistema fotográfico versátil y especificaciones de primer nivel, el Nubia Z80 Ultra se perfila como uno de los lanzamientos más interesantes del último trimestre del año.

