Xiaomi gusta de lanzar nuevas variantes de color de sus smartphones recién presentados a las pocas semanas de su lanzamiento oficial. Esto es lo que ocurre ahora mismo con el Redmi Note 10s, el cual se ha comenzado a comercializar en el atractivo color Starlight Purple en Malasia, y próximamente hará su debut en el mercado de la India.

La cuenta oficial de Redmi India en Twitter publicó un video teaser titulado ‘Paint The Town Purple’, en el cual se puede ver claramente el dichoso teléfono en el atractivo color purpura con destellos brillantes, muy bonito. Esta variante es exclusiva para algunos mercados y la India estaba fuera de estos países, pero todo parece indicar que pronto se comercializará en dicho mercado y promete ser uno de los modelos más solicitados en aquella región.

Painting the cosmo in a royal hue the Redmi way!?

Watch this space for more!? ?? ? pic.twitter.com/TOmU6q5pe7

