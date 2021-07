Motorola está a nada de presentar sus nuevos teléfonos Edge 20 y Edge 20 Plus, los cuales fueron vistos la semana pasada en TENAA, esto significa que su anuncio es inminente. Ahora, estos dispositivos han sido objeto de una filtración masiva donde se han revelado tanto el diseño como las especificaciones técnicas.

Cabe destacar que la filtración corresponde a la versión estándar, es decir, al Edge 20, pero que seguramente en cuanto diseño no será muy diferente a la versión Plus. Por otro lado, la información podría ser verídica, ya que fue compartida por PriceBaba y el reputado filtrador Steve Hemmerstoffer mejor conocido como OnLeaks.

Motorola Edge 20

La fuente afirma que el Motorola Edge 20 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 120Hz. El hardware estará impulsado por el procesador Snapdragon 778, una variante modificada del Snapdragon 768G.

El chipset vendrá acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero se espera que haya una versión mejorada con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En el lado de las cámaras, el Edge 20 incluirá una configuración triple en la parte trasera con un sensor primario de 108 megapíxeles, un sensor secundario de 16 megapíxeles y un tercer sensor de 8 megapíxeles.

También cuenta con una decente batería de 4000 mAh con soporte para carga rápida. Además, el equipo tiene un agujero en la parte superior central de la pantalla donde vendrá integrada la cámara para las selfies. Adicionalmente, tendrá un sensor de huellas digitales integrado en el botón de encendido.

Todavía no hay información sobre la fecha oficial de lanzamiento del Motorola Edge 20 y 20 Edge Plus, pero como ya dijimos, su anuncio no debería estar lejano, al contrario, quizás sea más pronto de lo que pensamos.

Fuente: OnLeaks