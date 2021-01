Los usuarios de los recientemente lanzados smartphones One Plus, 8T y Nord ya tienen listo un nuevo firmware para descargar. Dentro del firmware para el One Plus Nord se integra el parche de seguridad de diciembre y en el OnePlus 8T, el de noviembre.

El firmware para el OnePlus Nord es el OxygenOS 10.5.10. Tiene disponibilidad mundial y según el operador, llegará poco a poco. También recibe actualización de los servicios de Google, corrección de errores y mejoras de estabilidad.

En el caso del OnePlus 8T además se optimiza el sistema de navegación, con gestos, mejorando la velocidad y exactitud del escáner digital, ajustes en el teclado y mejorando la calidad fotográfica para la noche. También se mejora la estabilidad de las comunicaciones, arregla problemas que evitaban que aparezcan las fotos en la galería y problemas con la conexión WiFi. En India y Estados Unidos aparecerá como OxygenOS 11.0.6.7 y en Europa, OxygenOS 11.0.6.8.

Con información de OnePlus