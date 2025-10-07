Samsung necesita replantear su estrategia para la línea Galaxy S26

¿Galaxy S26 Edge o Galaxy S26 Plus?

Samsung enfrenta un verdadero dilema para el lanzamiento de su serie Galaxy S26 a principios del próximo año. El primer flagship delgado de la compañía, el Galaxy S25 Edge, ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas, lo que ha obligado al fabricante a reconsiderar su estrategia.

Inicialmente, Samsung planeaba eliminar el Galaxy S26 Plus para dar paso al Galaxy S26 Edge, manteniendo solo tres dispositivos para 2026. Sin embargo, el mercado ha dictado otra dirección, forzando a la empresa a iniciar el desarrollo de su modelo “intermedio”.

Cuando las ventas de smartphones no son las esperadas, es necesario ajustar la estrategia. En este caso, Samsung debe decidir si mantiene cuatro modelos flagship o reduce la línea a tres dispositivos.

La pregunta es: si la compañía solo pudiera lanzar tres smartphones premium en 2026, ¿cuál debería descartar? ¿El nuevo Galaxy S26 Edge o el tradicional Galaxy S26 Plus?

Desde nuestra perspectiva, preferimos ver el Galaxy S26 Plus sobre el Galaxy S26 Edge, y existen varias razones que respaldan esta posición.

Funcionalidad sobre forma: la ventaja del Galaxy S26 Plus

Elegir el Galaxy S26 Plus significaría que Samsung prioriza la funcionalidad sobre el diseño, algo que muchos usuarios valoran.

Aunque mantener el Galaxy S26 Edge implicaría que Samsung podría competir directamente con la serie iPhone 17 de Apple en términos de diseño, convertirse en un competidor directo no debería ser necesariamente el objetivo principal de la empresa coreana, especialmente cuando esto resulta en menores ventas.

En términos de especificaciones, el Galaxy S26 Plus siempre superará al elegante flagship en características, ofreciendo un sensor de cámara adicional y una batería significativamente más grande.

Algunos argumentarán que las mejoras en fotografía computacional del Galaxy S25 Edge son suficientes para compensar la ausencia de una cámara, pero existe un límite para lo que el software puede lograr cuando se compara con hardware físico real.

Es cierto que el sensor principal de 200MP del Galaxy S25 Edge ha demostrado superar las tomas con zoom 5x de los iPhone 16 Pro y Pro Max en algunas situaciones.

Sin embargo, en cuanto a capacidad de batería, a menos que Samsung adopte completamente la tecnología de silicio-carbono, habría poco incentivo para lanzar el Galaxy S26 Edge.

El factor precio: una propuesta menos atractiva

El Galaxy S25 Plus se lanzó a $28,999 MXN, mientras que Samsung expandió su línea con el Galaxy S25 Edge a $22,999. Por $6,000 pesos menos, los usuarios obtuvieron un chasis menos voluminoso, sacrificaron una cámara principal y recibieron una batería con 1,000mAh menos de capacidad.

Para el Galaxy S26 Edge, es poco probable que Samsung mejore su estructura de precios, y si el Galaxy S26 Plus se lanza al mismo precio de $28,999 MXN que su predecesor, la línea de flagships de Samsung para 2026 se vería más coherente.

Tampoco sería favorable que la compañía lance cuatro smartphones para su familia premium, ya que la nueva serie se vería congestionada, sin mencionar que las ventas de un modelo sufrirían a expensas del éxito de otro.

La estrategia ideal para Samsung en 2026

La decisión final dependerá de varios factores, incluyendo las tendencias del mercado y la respuesta de los consumidores al Galaxy S25 Edge durante todo su ciclo de vida. Sin embargo, desde una perspectiva de negocio y experiencia de usuario, mantener el Galaxy S26 Plus tiene más sentido.

El Plus ofrece un mejor equilibrio entre precio y características, proporciona una experiencia más completa con su conjunto de cámaras triple y mayor duración de batería, y mantiene la coherencia en la línea de productos de Samsung que los consumidores ya conocen.

Por otro lado, el Edge, aunque innovador en diseño, representa un compromiso en áreas clave como la duración de la batería y la versatilidad fotográfica, todo por un precio premium que muchos consumidores no parecen dispuestos a pagar, como evidencian las ventas actuales del S25 Edge.

En última instancia, Samsung debería escuchar a sus clientes y al mercado. Si las ventas del Galaxy S25 Edge continúan siendo decepcionantes, la decisión de mantener el Galaxy S26 Plus para 2026 no solo sería lógica sino necesaria para mantener la competitividad de la marca en el segmento de smartphones premium.

¿Qué opinas? ¿Debería Samsung mantener el Galaxy S26 Edge o el Galaxy S26 Plus en su línea 2026? La decisión final podría definir el futuro de la serie Galaxy S.

Fuente: TrendForce