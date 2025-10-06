Samsung actualizará más de 50 dispositivos Galaxy con One UI 8.5

Estos son los más de 50 Samsung Galaxy que recibirán One UI 8.5

Samsung continúa avanzando en el desarrollo de su capa de personalización para dispositivos móviles. Aunque One UI 8 apenas está llegando a varios equipos de la familia Galaxy, la compañía surcoreana ya trabaja en lo que será su próxima actualización importante: One UI 8.5.

Esta nueva versión promete traer cambios significativos en la interfaz y añadir nuevas funcionalidades, especialmente relacionadas con inteligencia artificial.

La buena noticia es que más de 50 dispositivos Samsung Galaxy están programados para recibir esta actualización.

Entre ellos se incluyen smartphones de gama alta, dispositivos plegables, modelos de gama media y una docena de tablets.

¿Qué novedades traerá One UI 8.5?

A diferencia de One UI 8, que está basada en Android 16, la versión 8.5 no representa un cambio de versión de Android. Sin embargo, esto no significa que sea una actualización menor.

Por el contrario, One UI 8.5 incluirá cambios sustanciales que renovarán la experiencia de usuario en los dispositivos Samsung Galaxy.

Entre las novedades más destacadas que se han filtrado hasta el momento se encuentran:

– Un rediseño completo del menú de Ajustes del sistema, con una interfaz más limpia y accesible

– Renovación visual de aplicaciones propias de Samsung como ‘Teléfono’, ‘Clima’ y ‘Studio’ para edición de video

– Un sistema de búsquedas avanzadas que permitirá realizar consultas con lenguaje natural mediante inteligencia artificial

– Mejoras significativas en la seguridad de los dispositivos

– Optimizaciones en el rendimiento general del sistema

Se espera que la actualización a One UI 8.5 comience a distribuirse a partir de enero del próximo año, siguiendo el habitual despliegue escalonado que caracteriza a Samsung.

Dispositivos Samsung Galaxy que recibirán One UI 8.5

Aunque Samsung aún no ha publicado la lista oficial de dispositivos compatibles con One UI 8.5, es posible determinar cuáles recibirán la actualización basándonos en la política de actualizaciones de la compañía.

En general, todos los equipos que reciban One UI 8 deberían ser elegibles para la actualización a One UI 8.5.

Smartphones de gama alta:

– Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 y S25 Edge

– Galaxy S25 FE

– Galaxy S24 Ultra, S24+, S24 y S24 FE

– Galaxy S23 Ultra, S23+, S23 y S23 FE

– Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

– Galaxy S21 FE

Dispositivos plegables:

– Galaxy Z Fold7 y Z Flip7

– Galaxy Z Flip7 FE

– Galaxy Z Fold6 y Z Fold Special Edition

– Galaxy Z Fold5 y Z Fold4

– Galaxy Z Flip6, Z Flip5 y Z Flip4

Gama media:

– Galaxy A56, A55, A54 y A53

– Galaxy A73

– Galaxy A36, A35, A34 y A33

– Galaxy A26, A25, A17, A16 y A15

Tablets:

– Galaxy Tab S11 Ultra y Tab S11

– Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10 FE+ y Tab S10 Lite

– Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S9 FE+ y Tab S9 FE

– Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+ y Tab S8

¿Cuándo llegará One UI 8.5 a tu dispositivo?

El calendario de actualización dependerá del modelo específico que tengas. Como es habitual en Samsung, los dispositivos de gama alta más recientes (serie S25 y Z Fold7/Flip7) serán los primeros en recibir la actualización, seguidos por los modelos premium de generaciones anteriores.

Los dispositivos de gama media como la serie Galaxy A probablemente recibirán la actualización algunas semanas o meses después. Este enfoque escalonado permite a Samsung asegurarse de que la experiencia sea óptima para cada modelo específico.

La actualización a One UI 8.5 representa un paso importante para Samsung en su estrategia de mantener sus dispositivos actualizados con las últimas innovaciones en software.

Si tu dispositivo está en la lista, solo tendrás que esperar a que la actualización llegue a tu región. Como siempre, te recomendamos mantener tu equipo con la última versión disponible para aprovechar todas las mejoras de rendimiento y seguridad que Samsung ofrece regularmente.

Fuente: Samsung