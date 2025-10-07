Samsung Find permitirá el rastreo sin cobertura móvil mediante satélites

Comparte tu ubicación vía satélite muy pronto

Samsung Find se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos usuarios que desean mantener un registro de la ubicación de sus seres queridos o encontrar sus dispositivos perdidos.

Esta aplicación permite compartir la ubicación en tiempo real a través de internet, proporcionando datos aproximados que pueden ser utilizados para localizar a una persona en caso de emergencia.

Sin embargo, esta funcionalidad tiene una limitación importante: cuando se pierde la conexión a internet, la aplicación deja de transmitir datos de ubicación.

Afortunadamente, parece que Samsung está trabajando en una solución a este problema que podría llegar muy pronto a nuestros dispositivos.

Una nueva función que podría salvar vidas

Según información reciente, Samsung está desarrollando un “Modo Satélite” para su aplicación Find. Esta nueva característica fue descubierta en la versión 1.8.00.16 de la aplicación y compartida por el usuario JAMES4578.

El modo satélite permitiría a los usuarios compartir su ubicación incluso cuando no hay cobertura celular disponible, utilizando la red de satélites como alternativa.

La descripción de la función indica que, cuando el modo satélite está activado, la ubicación del usuario se compartirá cada 15 minutos.

Esto significa que, aunque no sea una actualización en tiempo real como la que proporciona la conexión a internet, sí ofrece actualizaciones periódicas que pueden ser cruciales en situaciones de emergencia.

Además, cuando el usuario desactiva este modo, el compartir ubicación se detiene automáticamente, garantizando así la privacidad cuando ya no sea necesario.

Esta función será especialmente útil para excursionistas, montañistas, aventureros y cualquier persona que frecuente zonas con poca o nula cobertura celular.

Opciones alternativas para situaciones extremas

Además del modo satélite principal, la aplicación también parece ofrecer opciones alternativas en caso de que la transmisión vía satélite falle.

Una de estas opciones sería la posibilidad de compartir la ubicación a través de un mensaje de texto único. Si bien esta alternativa no proporcionaría actualizaciones en vivo como el modo principal, al menos permitiría enviar las coordenadas exactas en un momento determinado.

Esta redundancia en los sistemas de comunicación muestra el compromiso de Samsung con la seguridad de sus usuarios. Al proporcionar múltiples vías para compartir la ubicación, la compañía se asegura de que, incluso en las condiciones más adversas, exista alguna forma de hacer llegar esta información vital a quienes puedan necesitarla.

Es importante destacar que la comunicación por satélite ha sido una tendencia creciente en los smartphones de gama alta durante los últimos años.

Apple introdujo la comunicación de emergencia vía satélite con el iPhone 14, y ahora parece que Samsung está siguiendo un camino similar, pero con un enfoque más orientado al uso cotidiano y preventivo, no solo para emergencias.

Implementación y disponibilidad

Aunque la función ha sido descubierta en el código de la aplicación, aún no se ha anunciado oficialmente ni se ha implementado en la versión pública de Samsung Find. Como suele ocurrir con este tipo de descubrimientos, es posible que la función esté en fase de pruebas internas antes de su lanzamiento oficial.

No está claro qué dispositivos serán compatibles con esta nueva característica. Es probable que, debido a los requisitos de hardware necesarios para la comunicación por satélite, solo los modelos más recientes de la serie Galaxy puedan aprovechar esta función.

También queda por determinar si el servicio será gratuito o si requerirá algún tipo de suscripción, como ocurre con algunos servicios similares de otras marcas.

