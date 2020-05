Ofertas de Motorola con motivo del Hot Sale

El Hot Sale y las promociones online llegaron y podrás encontrar el smartphone perfecto para estrenar por un buen precio. Motorola tiene promociones increíbles para que ese smartphone de tus sueños, con las mejores características, diseño atractivo, cámaras innovadoras y batería duradera que te acompañe siempre. Las promociones se pueden conseguir online, a través de su sitio web, además de asesoría personalizada desde el viernes 22 de mayo hasta el lunes 1o de junio.

Cada persona es única y busca características diferentes en un smartphone, encuentra a continuación una guía con la información que debes saber para descubrir cuál es el Motorola indicado para ti.

Muchas veces asociamos a la tecnología con una inversión demasiado alta y Motorola nos demuestra que no es así, todos podemos tener la mejor tecnología a un precio accesible. El moto e6s con su pantalla Max Vision de 6.1”, ofrece una vista amplia que le dará vida a películas, programas y juegos favoritos; también acceso rápido y fácil con un lector de huellas digitales ubicado de manera conveniente y discreta en la parte posterior del teléfono. Además de la posibilidad de tomar fotos brillantes y de calidad profesional en un instante con su sistema de doble cámara. El moto e6s será tuyo por sólo $3,299.00

Si tú eres una persona que no puede detenerse a cargar batería de tu celular porque es tu herramienta principal, el moto g8 power y el moto g8 power lite, recientes miembros de la familia moto g8, brindan batería de 5,000 mAh diseñada para disfrutar el dispositivo más de dos días sin tener que detenerse a recargarla. Además, incluyen tecnología TurboPower™, que permite horas de carga en apenas minutos.

El moto g8 power lite además de que nunca te fallará en ese aspecto, lograrás fotos más nítidas, primeros planos increíbles y retratos atractivos con su sistema de tres cámaras. Encuéntralo a sólo $3,999.00

Ahora, si buscas ir más allá, el moto g8 power cuenta con un sistema de cuatro cámaras potenciado por Inteligencia Artificial, que te da la posibilidad de tener fotografía macro y una cámara frontal con tecnología Quad Pixel, ideal para selfies nítidas y coloridas, con buena luminosidad independientemente de las condiciones de iluminación del entorno. Consigue el tuyo por $5,499.00

Por su parte, el moto g8 viene equipado con una batería de 4,000 mAh, diseñado para durar hasta 40 horas con una sola carga, por lo que no tendrás que preocuparte por dejar atrás el uso que le das a tu smartphone, con una pantalla Max Vision HD+, un potente altavoz, memoria RAM de 4GB y un procesador Qualcomm® Snapdragon™ 665 octa-core, hace posible un mayor rendimiento de los juegos y aplicaciones de entretenimiento. El moto g8 podrá ser tuyo por sólo $4,699.00

Algo que no te puede faltar, es una buena cámara, siempre es bueno contar con una herramienta que te ayude a capturar el momento de manera oportuna y con buena calidad. El motorola one hyper es un smartphone con un sistema de cámara de última generación –una cámara principal de 64 megapíxeles de ultra-alta resolución y una cámara frontal pop-up de 32 megapíxeles. Con estas características jamás te perderás ni un segundo de capturar el momento, pues la cámara pop up está listo para disparar inmediatamente. En hot sale lo encontrarás a sólo $8,999.00

Si lo que buscas es imponer moda y destacarte del resto, el gigante tecnológico, motorola razr conocido por ser el primer smartphone con pantalla flexible plegable con formato flip, se dobla completamente a la mitad. Este smartphone es ideal para todas aquellas personas que quieren disfrutar nuevamente de la cualidad de tener un smartphone con un diseño extraordinario y práctico que cabe perfectamente en un bolsillo pequeño, ofreciendo así, una experiencia única y nostálgica. Consigue este smartphone único por $29,999.00 y vuelve a sentir la poderosa sensación de colgar el teléfono al cerrarlo y escuchar el flip que a todos nos encantaba.

Aprovecha la oportunidad de estrenar un Motorola con estas promociones y recuerda visitar nsu sitio web para obtener asesoría personalizada y descubrir ofertas que sólo encontrarás ahí, como increíbles bundles con sistema de seguridad gratis, lo único que tendrás que hacer para ser el primero en enterarte de las ofertas de Motorola será entrar aquí: http://www.motorola.com.mx/hotsale