Tener la versión más reciente de Android es una de las expectativas que tienen todos los dueños de smartphones, así como los parches de seguridad, pero en marcas que tienen que hacer modificaciones a su interfaz, como One Plus, quien alerta de no actualizar en el caso del OnePlus 7 y OnePlus 7T.

Oneplus alerta a los usuarios de estos equipos en su foros que hay problemas con Android 11, en el cifrado de datos después de actualizar, y que se encuentra trabajando en la solución de los mismos, junto con Qualcomm, por lo que ha suspendido su disponibilidad.

Si todo sale bien, la beta cerrada estaría disponible este mes y la abierta con fecha no conocida, pero seguro hasta el 2021, así que habrá que esperar un poco más.

Con información de iThome