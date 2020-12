Usaría procesador Snapdragon 865 para ser más económico que el One Plus 9/One Plus 9 Pro

Ahora es de esperar que por cada serie lanzada, al menos uno de los modelos de Gama alta tenga una versión lite y ese es el caso de OnePlus, el cual lanzaría al modelo 9 y se dice que viene acompañado de la versión Lite y no solo del OnePlus 9 Pro.

Según los datos obtenidos por Android Central, usaría un procesador Snapdragon 865 mientras los otros modelos incluirían al Snapdragon 888. Esto automáticamente haría que tenga el precio más económico de los tres.

Solo por comparar, el OnePlus Nord se vende en $500 USD con Snapdragon 765, el One Plus 8 desde $699 USD y el One Plus 8T desde $749 USD.

Con información de Android Central