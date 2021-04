Las marcas no paran de presentar equipos. En Esta semana tres marcas tienen lanzamientos internacionales y a esa se les suma One Plus, que ya confirmó que este 15 de abril se lanzará el smartphone 9R.

Si bien la serie 9 ya fue presentada, con los modelos One Plus 9 y One Plus 9Pro, al parecer faltaba un modelo más…el One Plus 9R, según dio a conocer en su cuenta de Weibo.

El CEO de OnePlus, Liu Zuohu, dijo que el OnePlus 9R es un teléfono de alta calidad con un desempeño poderoso. Para el precio que se ofrece, ofrecerá un super desempeño y alta calidad en textura, aspectos descuidados por otros fabricantes.

Promete ofrecer la mejor experiencia en software y hardware (seguro con el nuevo programa que evita que se recaliente), asó como en el desempeño en juegos.

Entre las características dadas a conocer, están procesador Qualcomm Snapdragon 870 pantalla de 6.55 pulgadas con resolución a 2400 x 1080, formato (20:9., tasa de refrescamiento a 120Hz y mide 160.0 × 74.2 × 8.7 mm. la batería es de 65 W con 4500 mAh. La cámara frontal es de 16 MP Sony IMX471 y trasera de 48MP IMX586, ultra angular de 16MP IMX481 más macro y sensor de profundidad.

Con información de Gizchina