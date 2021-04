¿Alguna vez has sentido una conexión tan fuerte, casi inexplicable, con algo o alguien que jamás hubieras imaginado? Si tu respuesta es sí, esta información te interesa. De la mano de OnePlus, marca global de tecnología móvil que desafía los conceptos convencionales, próximamente vivirás gratas experiencias, nuevas emociones y grandes noticias con las que estamos seguros te identificarás.

La campaña “Una conexión, nuevas historias” marca una nueva etapa para el mercado mexicano en la que OnePlus mostrará experiencias e iniciativas que impactarán a la comunidad y nuevos usuarios en los próximos meses. Para dar inicio a esta primera fase, OnePlus contará a través de videos cortos la historia de 3 usuarios que han logrado conectarse en su área, gracias a la tecnología que encuentran en los dispositivos.

Pimp My Rack, emprendimiento femenino de la CDMX enfocado en la creación de ropa sustentable. Ellas han logrado crear conexiones sólidas con sus compradores utilizando la tecnología de una forma realmente innovadora. Pimp My Rack conecta a prendas de ropa que alguien más amó con personas interesadas en volverlas a amar, todo a través de la tecnología. Las características de los equipos OnePlus impulsan las ventas de la indumentaria vintage y de segunda mano de este negocio, logrando una conexión cada vez más estrecha entre los mexicanos. Así, la tecnología conecta a personas y crea nuevas historias que, de la mano de OnePlus, gracias a su procesador, batería y la certificación Android Enterprise, han ayudado a Pimp My Rack a desempeñar su trabajo de manera segura.

Si lo tuyo es la fotografía, seguro te sentirás identificado con Diego Velázquez, realizador audiovisual mexicano. Él ha logrado crear una conexión entre la lente de los dispositivos de OnePlus, que, con su apartado fotográfico, su estabilizador de video, grabación a 30 y 60 cuadros por segundo y en 4k más todo aquello que su buen ojo logra capturar, ha traído consigo nuevas historias, que sabemos te gustarán e incluso motivarán a vivir la experiencia tal como Diego lo hace, ahora de la mano de OnePlus.

También sabemos que, cuando hablamos de tecnología, la diversión y el entretenimiento no pueden faltar. Por ello, Jorge Abris, mejor conocido como “JokerGuason”, también se suma a “Una conexión, nuevas historias”. En compañía de este especialista en gaming y OnePlus verás las grandes historias que las personas pueden lograr con los videojuegos, ya que puedes jugar una partida de PUBG, o cualquier otro videojuego que ames, en una experiencia inmersiva y fluida gracias a su pantalla de 90hz, acompañado de una carga rápida y su modo fanático, que elevarán tu nivel de juego.