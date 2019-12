OnePlus confirma lanzamiento de Concept One en el CES 2020

Se acerca el CES 2020 y aunque es un evento de tecnología, es tan amplio, que muchas marcas mejor esperan al Mobile World Congress para presentar dispositivos relacionados con móviles. En este caso, OnePlus ya confirmó que va a presentar al Concepto One en dicho evento.

Hace unos días se filtró la invitación a un evento especial. Ahora ya es oficial que se presentará el OnePlus Concept One. En el comunicado oficial, tal como l nombre indica, es un teléfono conceptual.

La idea es que sea el comienzo de una serie de la marca, con tecnología innovadora, para ofrecer equipos fluidos, rápidos, sin bordes, mostrando la visión de OnePlus y diseños diferentes de equipos futuros.

This from @oneplus @PeteLau looks like the most interesting mobile(?) event at #CES2020 so far. Out of sequence for their phone launches … it could seriously be ANYTHING. You bet we will be there. pic.twitter.com/9ygYKpU0h6

— Sascha 5Gan (@saschasegan) 13 de diciembre de 2019