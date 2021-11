La nueva interfaz personalizada One UI 4.0 de Samsung, la cual está basada en Android 12, comienza a estar disponible en algunos dispositivos Galaxy con un despliegue oficial por parte de la firma coreana. La compañía acaba de anunciar que su nueva versión de interfaz ahora está disponible para todos los teléfonos de la serie Galaxy S21.

Esto significa que One UI 4 ya está disponible para el Galaxy S21, Galaxy S21 Plus y Galaxy S21 Ultra. El nuevo software trae consigo una gran cantidad de mejoras en funciones, como la interfaz basada en Material You, controles e indicadores de privacidad mejorados y actualizaciones de aplicaciones.

Es importante mencionar que el nuevo One UI no se ve muy diferente de las versiones anteriores, los cual es una buena noticia, ya que los usuarios deberían seguir usando sus teléfonos sin cambiar sus flujos de trabajo, ya que conocen y están acostumbrados a la interfaz, lo que es una muy buena noticia, ya que no se sentirá mucho el cambio de una versión a otra.

Material You llega oficialmente a los Galaxy S21 a través de One UI 4.0, lo que significa la entrada de los temas dinámicos, con elementos de interfaz de usuario del sistema, así como aplicaciones de Samsung y Google, las cuales harán uso de una paleta de colores basada en el fondo de pantalla de su teléfono.

La nueva versión de la interfaz de Samsung no solo incluye Material You como sus novedades, sino también la adición de los widgets rediseñados y nuevas características como los emojis expresivos que se integran en el teclado Samsung.

Otras de las funciones que llegan con la actualización son las sugerencias inteligentes al momento de compartir fotos, con recorte de imágenes y edición básica recomendada, ambas son características que se activan antes de enviar una foto, ya sea por mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea.

One UI 4.0 debería estar llegando a toda la serie Galaxy S21 en estos momentos, por lo que si ves una notificación para actualizar no dudes en completarla. La nueva interfaz también llegará a otros equipos del fabricante, pero no será si no hasta principios y mediados de 2020. Entre los equipos que gozarán de la actualización serán los siguientes: