Se avecina un cambio radical en diseño del OnePlus 15 y se despide de Hasselblad

El OnePlus 15 apunta a redefinir el estándar de los smartphones flagship a nivel mundial, sobre todo considerando la gran competencia.

Este dispositivo se ha filtrado a través de pruebas en Geekbench, confirmando un salto considerable en potencia y especificaciones respecto a su antecesor, el OnePlus 13.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Geekbench

El corazón del OnePlus 15 será el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM en el modelo base.

Según los últimos datos de Geekbench, el dispositivo marcó 3,709 puntos en pruebas single-core y 11,000 en multi-core, alrededor de un 25% más frente al OnePlus 13, que se quedó en 2,967 y 8,807 puntos, respectivamente.

Este salto de rendimiento se debe a las mejoras en arquitectura y velocidades de frecuencia del nuevo procesador.

Estos resultados lo sitúan en la cima de la potencia móvil disponible para finales de 2025, marcas como Xiaomi también presentarán dispositivos equipados con este mismo procesador.

Pantalla y diseño, cambios visuales profundos

El OnePlus 15 estrenará una pantalla BOE X3 de 6,78 pulgadas, plana y con resolución 1.5K, además de un refresco de 165 Hz para una experiencia visual extremadamente fluida en juegos y navegación.

Este panel es más pequeño y podría tener resolución inferior respecto a generaciones anteriores, priorizando la eficiencia y el consumo energético.

En cuanto a diseño, abandona el módulo de cámara circular que caracterizaba a los flagship OnePlus y apuesta por una carcasa cuadrada para la cámara trasera.

Este cambio visual busca diferenciarse y ofrecer una estética más robusta y moderna, con acabados disponibles en tres colores: Dune, Absolute Black y Mist Purple.

Adiós a Hasselblad, se acerca una nueva tecnología

La asociación con Hasselblad llega a su fin en el OnePlus 15. Ahora, el procesamiento fotográfico pasa a estar a cargo del motor propio DetailMax Engine, en busca de optimizar el procesamiento de imagen sin depender de firmas externas.

Se especula que el sistema incluirá tres cámaras en la parte trasera, aunque aún no hay datos oficiales sobre los sensores específicos.

Este cambio representa un giro en la filosofía de OnePlus respecto a la fotografía móvil, apostando por algoritmos propios y una experiencia calibrada a medida.

Batería y carga: autonomía para maratones

La autonomía será otro de los puntos fuertes: el OnePlus 15 integrará una batería de 7,000 mAh con carga rápida de 120W, superando los 6,000 mAh y 100W de su predecesor.

Esta mejora garantiza jornadas intensas de uso sin preocupaciones y tiempos de carga mínimos, respondiendo así a las necesidades de usuarios que buscan movilidad sostenida y potencia disponible a cualquier hora.

El lanzamiento en China podría llevarse a cabo en octubre, mientras que la llegada global del OnePlus 15 se espera para principios de 2026.

La fecha coincide con el anuncio oficial del Snapdragon 8 Elite Gen 5 durante el Snapdragon Summit, evento que se celebrará del 23 al 25 de septiembre.

Fuente: DigitalTrends