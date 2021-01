OnePlus está haciendo que su Launcher 5 basado en Oxygen OS 11, exactamente la versión número 5.0.2.4, esté disponible para teléfonos que aún ejecutan Oxygen OS 10 basado en Android 10. Una actualización que dará a los teléfonos más “antiguos” del fabricante una capa brillante mientras esperan la próxima actualización.

Cabe señalar que no habrá mejoras importantes, por lo que no hay que esperar todas las mejoras que incluye Android 11. No hay soporte para Google Discover, pero a cambio los usuarios pueden disfrutar de una nueva experiencia y un puñado de nuevos gestos de búsqueda.

Los teléfonos inteligentes compatibles con Launcher 5 con toques de Oxygen OS 11 son el OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7, OnePlus 7T y el OnePlus Nord. Sin embargo, hay reportes que afirman que el Nord N10 y el Nord N100 obtendrán el lanzador en las próximas semanas.

Si eres uno de los usuarios que todavía usa Android 10 en su teléfono OnePlus pero quiere experimentar alguno de los apartados estéticos que vienen en Oxygen OS 11, puedes descargar la nueva versión del launcher de la compañía, el cual ya está disponible en la Google Play Store.

Con información de AndroidPolice