OnePlus muestra en video la pantalla de 120Hz que tendrían sus futuros teléfonos

Este año es probable que veamos una gran tendencia de smartphones con pantallas de alta frecuencia de actualización. OnePlus es uno de los fabricantes que apostará por esta nueva característica en sus futuros smartphone de alta gama.

Esta información la ha revelado el CEO de la compañía Pete Lau, quien a través de Twitter compartió un video de pocos segundos de duración donde se muestra la diferencia entre una pantalla de 60Hz y una pantalla de 120Hz.

Por supuesto, la diferencia es notable. Se nota claramente la suavidad de la pantalla de 120Hz, la cual quizás el usuario no lo note a primera vista, pero tras el día a día se notará un cambio en cómo navegamos por la web de manera más fluida.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

— Pete Lau (@PeteLau) 15 de enero de 2020