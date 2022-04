La marca china OnePlus ha revelado oficialmente el OnePlus 10R 5G en una serie de imágenes promocionales, se trata de su próximo smartphone de gama media, el cual llegará con capacidades de carga rápida y un diseño bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por la cuenta de OnePlus India, por lo que son completamente oficiales y muestran el diseño definitivo del dispositivo. Este equipo está programado para anunciarse el próximo 28 de abril en el evento More Power to You.

