Oppo Find X2 tendrá pantalla 2K de 120Hz y conversión de SDR a HDR

El fabricante chino Oppo ha dado a conocer algunas características del Oppo Find X2, su próximo smartphone de gama alta. El nuevo buque insignia será presentado oficialmente el próximo 22 de febrero en el MWC 2020.

Fue el propio vicepresidente de la compañía que reveló algunos detalles de la pantalla del smartphone. A través de Twitter, Brian Shen, ha revelado que el teléfono tendrá una pantalla con resolución 2K.

This is my kind of ‘Flagship’ ?

?? 120Hz Refresh rate

? 2k Resolution

? 240Hz Sampling

? SDR to HDR conversion

? HDR up to 1200nits brightness

? 100% DCI-P3

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 9, 2020