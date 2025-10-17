Oppo renueva su línea insignia con los Find X9 y X9 Pro

Oppo acaba de lanzar oficialmente los Find X9 y Find X9 Pro este 16 de octubre en China, y lo hizo con un estilo renovado que marca un punto de quiebre interesante en su línea insignia.

Estos dispositivos llevan a bordo ColorOS 16, la versión más reciente del sistema operativo de Oppo basada en Android 15. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, la compañía promete una experiencia más fluida que nunca, con animaciones que fluyen sin interrupciones al abrir apps, cambiar entre ventanas o navegar por widgets.​

Adiós al círculo, hola al “cuadrado redondeado”

Si algo llama la atención de inmediato es el cambio de diseño. Oppo dejó atrás la isla circular de cámaras que caracterizaba a la serie Find X8 y apostó por un módulo en forma de “squircle” (ese híbrido entre cuadrado y círculo) ubicado en la esquina superior izquierda.​

La razón es bastante práctica: con el módulo en el centro, es fácil que tus dedos terminen manchando las lentes al sostener el teléfono. Con este nuevo diseño, eso ya no pasa.​

Otra cosa que cambia es el botón físico. La serie X8 tenía un “alert slider”, pero en los X9 encuentras una tecla llamada “snap key”. ¿Para qué sirve? Para activar AI Mind Space, una función de inteligencia artificial que resume automáticamente tus capturas de pantalla y las integra con tus notas.​

Ambos modelos tienen certificación IP68 e IP69, así que resistirán polvo y agua sin problema. El Find X9 estándar viene en Titanio Gris y Negro Espacial, mientras que el Pro se ofrece en Blanco Seda y Carbón Titanio.​

Cámaras Hasselblad con un protagonista de 200MP

Oppo sigue apostando por Hasselblad para afinar sus cámaras. El Find X9 base incluye un sistema cuádruple con sensor principal de 50MP, cámara periscopio de 50MP, ultra gran angular de 50MP y una cámara de color real que mejora la precisión cromática al dividir los colores en canales.

En la parte frontal hay una cámara selfie de 32MP con soporte para Dolby Vision a 60 fps.​

Pero la estrella es el Find X9 Pro. Este modelo incorpora una cámara teleobjetivo periscopio de 200MP con distancia focal de 70mm.

Oppo lo posiciona como el teléfono definitivo para conciertos, ya que ofrece zoom óptico sin pérdida de hasta 13.2x y admite video en 4K a 120 fps con Dolby Vision tanto en la lente principal como en el teleobjetivo.​

Si compras el modelo Pro, viene con un kit de fotografía profesional de Hasselblad. Y si quieres ir más allá, puedes adquirir un tele-convertidor que eleva el zoom óptico hasta 10x y el zoom de video hasta 50x.​

IA para editar fotos como los profesionales

ColorOS 16 trae consigo nuevas herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial. Una de las más interesantes es AI Portrait Glow, diseñada para mejorar retratos tomados con poca luz optimizando los tonos de piel y equilibrando la iluminación con un solo toque.​

A esto se suman las funciones que ya conocíamos: AI Eraser para eliminar objetos no deseados, AI Unblur para enfocar imágenes borrosas y AI Reflection Remover para quitar reflejos molestos.​

El editor de video también recibió una actualización importante con Master Cut, que facilita el recorte, ajuste de velocidad, integración de música, recorte, texto, filtros y controles manuales de contraste, brillo y saturación.​

Potencia MediaTek y baterías gigantes

Oppo confirmó su alianza con MediaTek para ser uno de los primeros fabricantes en usar el Dimensity 9500, su chip insignia de última generación. Este procesador de 3nm promete eficiencia energética y rendimiento de alto nivel.​

Hablando de energía, las baterías son otro punto fuerte: el Find X9 base lleva una celda de 7,025 mAh, mientras que el Pro sube hasta 7,500 mAh. Eso sí es autonomía para todo el día y más.​

Ambos dispositivos estarán disponibles en configuraciones de 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB y 16GB + 1TB de RAM y almacenamiento. Los precios específicos para México y otros mercados aún no se han revelado, pero se espera que el lanzamiento global sea el 28 de octubre.​