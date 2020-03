OPPO Reno 3 versión internacional vendría con cámara frontal de 44 MP

En diciembre de 2019 OPPO lanzó al smartphone Reno 3 y Reno 3 en China, el cual vino con una cámara frontal de 48 MP y 5G. Después se lanzó en India la versión 4G de este equipo, con 44 MP en la cámara frontal y al parecer, esa sería la versión que se va a lanzar en el resto del mundo.

No es muy confiable las filtraciones ya que no necesariamente reflejan las decisiones de la marca y es probable que solo se lance la versión OPPO Reno 3 y las características pueden variar dependiendo del mercado, ya que incluso se menciona que incluirá al procesador MediaTek Helio P90, el cual no se usa en ninguna de las versiones mencionadas.

De ser así, esta sería una cuarta versión que combina algunas características de los modelos previos. Entre el resto de esas especificaciones están: memoria de 8 GB en RAM y 128 GB de ROM, pantalla de 6.44 pulgadas AMOLEd FHD+, notch en forma de gota, cámara trasera con 48 MP (f/1.8), telefoto de 13 MP, gran angular de 8 MP y un sensor monocromo de 2 MP.

La batería sería de 4,025mAh, Android 10, sensor de huellas, medidas de 160.2 x 73.3 x 8 mm , peso de 170 gramos en colores Sky White, Midnight Black y Aurora Blue. Se desconoce el precio y fecha de lanzamiento.

Con información de Ishan Agarwa