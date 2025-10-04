Serie OPPO Reno14, el smartphone inspirado en la estética Y2K llega a México

La serie OPPO Reno14 llega a México con una propuesta audaz que fusiona tecnología y moda, inspirándose en la estética retrofuturista Y2K que ha conquistado nuevamente a la cultura global.

Con su innovador diseño iridiscente y características resistentes, estos dispositivos buscan posicionarse como el accesorio perfecto para la generación que nació para brillar.

Un diseño que rompe con el minimalismo tradicional

En una industria donde los smartphones apuestan por líneas discretas y diseños seguros, OPPO se atrevió a plantear una pregunta diferente: ¿qué pasaría si el teléfono se convirtiera en parte integral del look para salir de fiesta?

La respuesta se materializó en la serie Reno14, que captura la energía de los años 2000 con un acabado que transforma la luz en un espectáculo visual.

La estética Y2K, nacida del optimismo tecnológico de principios de milenio, se caracteriza por colores brillantes, diseños holográficos y elementos futuristas.

Esta tendencia ha experimentado un resurgimiento masivo en redes sociales y pasarelas, convirtiéndose en símbolo de una generación que busca expresar individualidad.

La ciencia detrás del brillo iridiscente

El resplandor de metal líquido del Reno14 no es casualidad, sino el resultado de un meticuloso proceso de ingeniería.

OPPO desarrolló este acabado apilando 12 capas diferentes de recubrimiento, el doble que la generación anterior, mediante un complejo proceso llamado “Iridescent Glow”.

La superficie fue pulida cinco veces a nivel microscópico, generando millones de pequeños prismas que captan y dispersan la luz.

Cada prisma mide menos de un tercio del grosor de un cabello humano, creando un espectro de colores que se mueve y cambia con cada ángulo. Incluso el módulo de la cámara recibió su propio diseño con un degradado tipo aura, logrando una armonía visual perfecta.

Vidrio aterciopelado: una experiencia táctil revolucionaria

Para elevar la experiencia sensorial más allá de lo visual, OPPO desarrolló el vidrio aterciopelado, una innovación que desafía la sensación fría típicamente asociada al vidrio.

Este acabado ofrece una textura cálida, suave y sedosa gracias al grabado de más de 10 millones de microcristales en la superficie del vidrio.

Un proceso de pulido químico personalizado crea posteriormente una estructura única similar al coral, que proporciona una sensación al tacto amigable con la piel y resistente a las huellas dactilares.

El resultado es un dispositivo que no solo se ve excepcional, sino que también se siente premium en cada interacción.

Resistencia excepcional con acabado de vidrio uniforme

El modelo Reno14 destaca por su construcción de vidrio uniforme, fabricado con un bloque continuo que fluye sin interrupciones desde la cubierta trasera hasta el módulo de la cámara.

Este proceso de 65 pasos, combinado con una estructura de aluminio aeroespacial, confiere al dispositivo certificaciones IP66, IP68 e IP69.

Esta construcción duradera permite funciones únicas como la fotografía acuática, habilitando al usuario para tomar fotos y grabar videos en 4K bajo el agua sin necesidad de una funda resistente adicional. Es la fusión perfecta entre estética y funcionalidad para un estilo de vida activo.

Especificaciones técnicas que respaldan el estilo

Más allá del diseño, la serie Reno14 integra características técnicas competitivas.

El modelo estándar monta el procesador MediaTek Dimensity 8350, que ofrece un 20% más de rendimiento multinúcleo y 30% menos de consumo energético comparado con su predecesor.

Ambos modelos de la serie comparten una batería masiva de 6,000 mAh que proporciona hasta 2.25 días de autonomía. El Reno14 soporta carga rápida SUPERVOOC de 80W, alcanzando el 100% en 48 minutos, mientras que el Reno14 F ofrece carga de 45W.

La pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz garantiza una experiencia visual fluida. El sistema operativo ColorOS 15 basado en Android 15 integra funciones de inteligencia artificial para fotografía y productividad.

Disponibilidad y opciones en México

La serie OPPO Reno14 ya está disponible en México a través de los principales distribuidores y en la tienda oficial de OPPO en la Ciudad de México.

El modelo Reno14 tiene un precio de $14,999 MXN y está disponible en blanco ópalo y verde luminoso. Por su parte, el Reno14 F se ofrece a $9,999 MXN en azul ópalo y verde luminoso.

El característico diseño iridiscente se encuentra en los modelos blanco ópalo y azul ópalo. El acabado de vidrio uniforme y el vidrio aterciopelado es exclusivo del Reno14 en blanco ópalo, posicionándolo como la opción premium de la serie.