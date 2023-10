OPPO se une a la iniciativa de bloquear dispositivos de mercado gris, convirtiéndose en el segundo fabricante en adoptar esta medida después de Motorola.

Más acciones contra el mercado gris

En una entrevista, Eduardo Morones, CEO de la compañía, confirmó la implementación de bloqueos para aquellos teléfonos importados de manera irregular. Morones señaló que esta medida se llevará a cabo antes de que finalice el año.

El CEO comparó la situación con el problema del “huachicol”, haciendo referencia a una industria de dispositivos importados que, al ofrecer precios considerablemente más bajos, ha desviado la atención de los canales de venta oficiales vinculados directamente con los fabricantes.

Actualmente, el mercado gris ha proliferado en diversas plataformas, desde marketplaces hasta tiendas físicas no oficiales.

Repercusiones mínimas

OPPO se encuentra en una posición diferente en comparación con Motorola y Samsung. En los últimos tres años, las ventas de dispositivos de mercado gris de OPPO han experimentado un aumento impresionante, quintuplicándose.

Por otro lado, Samsung ha enfrentado meses en los que el 20% de su volumen total de ventas de teléfonos proviene del mercado gris. Eduardo Morones, CEO de OPPO, aclara que la situación de su compañía es única debido a su modelo de negocio, que se centra exclusivamente en la venta a distribuidores de gran envergadura.

Dado que el modelo de negocios de OPPO es único, Morones asegura que las repercusiones en la compañía son mínimas. Incluso amplía la perspectiva al afirmar: “existe una política dentro del grupo que establece que si encontramos un teléfono que no hemos vendido, lo adquirimos y lo remitimos a la fábrica“.

Aún están buscando cómo combatir este mercado

Desde esta perspectiva, los bloqueos anunciados por OPPO podrían tener un impacto relativamente limitado en sus ingresos o perspectivas de crecimiento, ya que, según Morones, “este caso particular [el mercado gris] no nos afecta tanto”.

No obstante, el CEO asegura que los bloqueos avanzarán con el propósito de “respaldar a la industria”. Además, señala: “Estamos trabajando en los aspectos técnicos, en cómo implementar el bloqueo de manera correcta y ser lo más equitativos posible con las personas involucradas”.

En su argumentación, Morones aborda un aspecto que ha recibido poca atención en los casos anteriores involucrando a Motorola y Samsung. El CEO destaca que en México, los fabricantes son los únicos que poseen licencias de importación para sus dispositivos, y estas licencias son intransferibles

Licencias para importación de dispositivos

“El gobierno ha regulado que no se puede transferir tu licencia de importación a un tercero (…) no me parece que estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ya que al pagar por esa licencia de importación, se deben tener las certificaciones requeridas por el gobierno mexicano”, señala.

Además de la licencia de importación, Morones subraya que la empresa corre el riesgo de enfrentar problemas si no obtiene oportunamente la certificación oficial de funcionamiento.

“Nos ha ocurrido que el certificado no se emite a tiempo, lo que nos expone a riesgos con Hacienda, ya que, si el certificado no está disponible, no podemos comercializar ningún dispositivo. Si un producto llega a tiendas como Liverpool o Coppel sin la certificación en la etiqueta, enfrentamos el riesgo de penalidades significativas”, agrega.

¿Reducción de costos si se combate el mercado gris?

Morones expone de manera clara que, en caso de regular y eliminar el mercado gris, los costos finales para los consumidores de teléfonos celulares en México experimentarían una disminución.

La lógica detrás de esta afirmación parte de la observación de que el financiamiento para adquirir un celular en México resulta más costoso en comparación con otros países, como Estados Unidos.

La elevada cuantía de estos financiamientos no se debe a la falta de pago por parte de los consumidores, sino más bien, según explica el CEO de OPPO México, a que la industria “cubre su riesgo de fraude”.

Las opciones de regulación se presentan abundantes y diversas. Samsung ha manifestado abiertamente su interés en promover una iniciativa para prohibir el mercado gris.

Simultáneamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha concluido recientemente una consulta pública que sirve como preludio para la introducción de su “Sello IFT”.

Esta nueva etiqueta se incorporará a dispositivos homologados y está diseñada para convertirse en el identificador visual definitivo que permitirá a los consumidores reconocer cuándo un teléfono celular está certificado para operar en el país.