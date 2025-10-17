OriginOS 6 oficial, el sistema operativo de Vivo que reemplaza FunTouch OS
Vivo acaba de presentar OriginOS 6, su nueva apuesta en el mundo de los sistemas operativos móviles. Y no, no es solo un cambio de nombre, estamos hablando de una renovación seria que marca el adiós definitivo a FunTouch OS.
La compañía china promete que esta versión (basada en Android 16) llega con mejoras de rendimiento, diseño fresco y un montón de inteligencia artificial para muchos dispositivos.
Un motor que realmente mueve las cosas
En el corazón de OriginOS 6 está el Origin Smooth Engine, una arquitectura a nivel de sistema que coordina los módulos de computación, almacenamiento y pantalla lo cual hace que tu teléfono responda más rápido y se sienta más fluido en el día a día.
Vivo habla de una arquitectura de “8+1 núcleos ultra”, que básicamente prioriza las tareas más críticas para que las apps arranquen más rápido. Según los números oficiales, las aplicaciones inician en frío un 18.5% más rápido y la estabilidad de los fotogramas mejora un 10.5%.
Pero eso no es todo. La tecnología Memory Fusion acelera la carga de datos un 106% (sí, más del doble), mientras que el renderizado dual mejora el rendimiento de las animaciones un 35%. Incluso bajo cargas pesadas, la tasa de fotogramas se mantiene un 11% más estable.
Rapidez donde más importa
¿Alguna vez has intentado comprar entradas para un concierto y tu app se congela justo cuando das clic en “comprar”? Pues bien, Vivo creó el Snap-Up Engine pensando exactamente en eso.
Este motor asigna potencia de cómputo a acciones de alta demanda – como reservar boletos o hacer pagos rápidos – para mantenerte un paso adelante.
Además, abrir apps consecutivas es hasta un 16% más rápido (probado con 50 aplicaciones seguidas), y la respuesta táctil mejoró un impresionante 41%. En otras palabras, cuando tocas la pantalla, las acciones serán mucho más rápidas.
El Vivo X300 Pro, que viene con OriginOS 6 de fábrica, incluso recibió certificación SGS por “fluidez sostenida”, simulando cinco años de uso intenso sin perder el paso.
Diseño que respira
Visualmente, OriginOS 6 apuesta por la consistencia. Vivo unificó elementos como color, formas, iconos, imágenes, fuentes, diseño y materiales bajo una filosofía que llaman “Origin Design”. El resultado es una interfaz que se siente coherente, sin importar dónde estés navegando.
Incluso crearon una nueva tipografía, Vivo Sans2, que soporta más de 40 idiomas. Por primera vez, los símbolos son completamente variables y ajustables en grosor, lo que mejora tanto la legibilidad como la flexibilidad visual.
La pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio ahora tienen más opciones de personalización gracias a las “cuadrículas” (Lock Screen Grid y Home Screen Grid) y las Flip Cards.
Estas últimas te permiten deslizar entre imágenes en la pantalla de bloqueo con efectos visuales – hay uno lenticular 3D que cambia la imagen cuando inclinas el teléfono. Y luego está Origin Island, una especie de “isla dinámica” que muestra información en tiempo real en la parte superior de la pantalla, incluso cuando cambias de app.
Inteligencia artificial para todo
Vivo integró sus herramientas de IA de forma más profunda en OriginOS 6, buscando que sean útiles en el día a día.
Entre las funciones destacan el Smart Call Assistant (asistente de llamadas inteligente), DocMaster (maestro de documentos), AI Creation (creación con IA) y AI Search (búsqueda inteligente).
Estas herramientas están pensadas para simplificar tareas como gestionar llamadas, manejar documentos, generar contenido y buscar información sin tantas vueltas. Además, se sumaron funciones mejoradas de Gemini y Circle to Search, que expanden aún más las capacidades inteligentes del sistema.
¿Cuándo llega a tu teléfono?
OriginOS 6 comenzará a desplegarse globalmente en fases a partir de noviembre de 2025. Los primeros en recibirlo serán los Vivo X Fold5, la serie Vivo X200, y los iQOO 13 e iQOO Neo10. El Vivo X300 y el iQOO 15 debutarán directamente con el sistema instalado.
Los tiempos de actualización variarán según el país y el modelo específico que tengas. Si tienes un dispositivo de gama media-alta o un flagship reciente, hay buenas probabilidades de que recibas la actualización.
Para los modelos más antiguos o de gama baja… bueno, ahí la cosa se complica.
Fuente: Vivo