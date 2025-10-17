OriginOS 6 oficial, el sistema operativo de Vivo que reemplaza FunTouch OS

Vivo acaba de presentar OriginOS 6, su nueva apuesta en el mundo de los sistemas operativos móviles. Y no, no es solo un cambio de nombre, estamos hablando de una renovación seria que marca el adiós definitivo a FunTouch OS.

La compañía china promete que esta versión (basada en Android 16) llega con mejoras de rendimiento, diseño fresco y un montón de inteligencia artificial para muchos dispositivos.​

Un motor que realmente mueve las cosas

En el corazón de OriginOS 6 está el Origin Smooth Engine, una arquitectura a nivel de sistema que coordina los módulos de computación, almacenamiento y pantalla lo cual hace que tu teléfono responda más rápido y se sienta más fluido en el día a día.​

Vivo habla de una arquitectura de “8+1 núcleos ultra”, que básicamente prioriza las tareas más críticas para que las apps arranquen más rápido. Según los números oficiales, las aplicaciones inician en frío un 18.5% más rápido y la estabilidad de los fotogramas mejora un 10.5%.

Pero eso no es todo. La tecnología Memory Fusion acelera la carga de datos un 106% (sí, más del doble), mientras que el renderizado dual mejora el rendimiento de las animaciones un 35%. Incluso bajo cargas pesadas, la tasa de fotogramas se mantiene un 11% más estable.​

Rapidez donde más importa

¿Alguna vez has intentado comprar entradas para un concierto y tu app se congela justo cuando das clic en “comprar”? Pues bien, Vivo creó el Snap-Up Engine pensando exactamente en eso.

Este motor asigna potencia de cómputo a acciones de alta demanda – como reservar boletos o hacer pagos rápidos – para mantenerte un paso adelante.​

Además, abrir apps consecutivas es hasta un 16% más rápido (probado con 50 aplicaciones seguidas), y la respuesta táctil mejoró un impresionante 41%. En otras palabras, cuando tocas la pantalla, las acciones serán mucho más rápidas.​

El Vivo X300 Pro, que viene con OriginOS 6 de fábrica, incluso recibió certificación SGS por “fluidez sostenida”, simulando cinco años de uso intenso sin perder el paso.​

Diseño que respira

Visualmente, OriginOS 6 apuesta por la consistencia. Vivo unificó elementos como color, formas, iconos, imágenes, fuentes, diseño y materiales bajo una filosofía que llaman “Origin Design”. El resultado es una interfaz que se siente coherente, sin importar dónde estés navegando.​

Incluso crearon una nueva tipografía, Vivo Sans2, que soporta más de 40 idiomas. Por primera vez, los símbolos son completamente variables y ajustables en grosor, lo que mejora tanto la legibilidad como la flexibilidad visual.​

La pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio ahora tienen más opciones de personalización gracias a las “cuadrículas” (Lock Screen Grid y Home Screen Grid) y las Flip Cards.

Estas últimas te permiten deslizar entre imágenes en la pantalla de bloqueo con efectos visuales – hay uno lenticular 3D que cambia la imagen cuando inclinas el teléfono. Y luego está Origin Island, una especie de “isla dinámica” que muestra información en tiempo real en la parte superior de la pantalla, incluso cuando cambias de app.​

Inteligencia artificial para todo

Vivo integró sus herramientas de IA de forma más profunda en OriginOS 6, buscando que sean útiles en el día a día.

Entre las funciones destacan el Smart Call Assistant (asistente de llamadas inteligente), DocMaster (maestro de documentos), AI Creation (creación con IA) y AI Search (búsqueda inteligente).​

Estas herramientas están pensadas para simplificar tareas como gestionar llamadas, manejar documentos, generar contenido y buscar información sin tantas vueltas. Además, se sumaron funciones mejoradas de Gemini y Circle to Search, que expanden aún más las capacidades inteligentes del sistema.​

¿Cuándo llega a tu teléfono?

OriginOS 6 comenzará a desplegarse globalmente en fases a partir de noviembre de 2025. Los primeros en recibirlo serán los Vivo X Fold5, la serie Vivo X200, y los iQOO 13 e iQOO Neo10. El Vivo X300 y el iQOO 15 debutarán directamente con el sistema instalado.​

Los tiempos de actualización variarán según el país y el modelo específico que tengas. Si tienes un dispositivo de gama media-alta o un flagship reciente, hay buenas probabilidades de que recibas la actualización.

Para los modelos más antiguos o de gama baja… bueno, ahí la cosa se complica.​

Fuente: Vivo