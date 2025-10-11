OxygenOS 16 Open Beta ya disponible, estos son los OnePlus compatibles

OnePlus acaba de darle luz verde a algo que los fans venían esperando, el viernes pasado, la compañía china abrió las puertas de su programa Open Beta Test para OxygenOS 16 en India.

Esto significa que ciertos usuarios selectos podrán probar de primera mano las nuevas funciones de su próxima actualización basada en Android 16, antes de que llegue de manera oficial a todos los dispositivos compatibles.​

¿Tu OnePlus está en la lista?

No todos los modelos califican para esta fase de pruebas, OnePlus ha sido selectivo y solo ha abierto el programa Open Beta para seis dispositivos de su catálogo actual.

La lista incluye los buques insignia recientes y algunos modelos de la gama “R”, que siempre han sido populares por ofrecer buen rendimiento a precio más accesible.​

Los afortunados son el OnePlus 13, OnePlus 13s y OnePlus 13R, que representan la generación más reciente. También están incluidos el OnePlus 12 y OnePlus 12R, los topes de gama del año pasado.

Y por supuesto, el OnePlus Open, el plegable de la marca, también forma parte del selecto grupo.​ Pero hay un par de cosas que debes saber antes de lanzarte. Primero, aunque se llame “beta abierta”, no es tan abierta como parece.

Para participar necesitas registrarte y, además, esperar la aprobación de OnePlus. Y segundo, de momento esto solo está disponible en India, así que, si estás en México o el resto de Latinoamérica, tendrás que esperar un poco más.​

Requisitos antes de inscribirte

OnePlus ha puesto algunas condiciones básicas para quienes quieran sumarse a esta experiencia.

Lo primero es verificar que tu dispositivo esté ejecutando la versión de software específica que solicitan para cada modelo. Por ejemplo, si tienes un OnePlus 12, debes estar en la versión CPH2573_15.0.0.850(EX01) o 860(EX01).​

Antes de instalar la beta, la recomendación es clara y sensata: respalda toda tu información.

Las versiones beta son inestables por naturaleza y pueden causar problemas. Además, tu teléfono necesita tener al menos 30 por ciento de batería y contar con un mínimo de 4GB de espacio libre en almacenamiento.​

El proceso de inscripción es bastante directo, aunque tiene un límite de tiempo. La ventana de aplicación estará abierta solo hasta el 13 de octubre.

Para aplicar, debes ir a Ajustes, luego a “Acerca del dispositivo” y finalmente a “Actualizado”. Ahí verás un ícono de menú en la esquina superior derecha donde aparecerá la opción “Programa Beta”.​

Qué trae de nuevo OxygenOS 16

Aunque OnePlus aún no ha revelado todos los detalles, sabemos que la actualización traerá cambios significativos. El sistema operativo contará con aplicaciones rediseñadas de galería, notas y clima. También habrá integración mejorada con Google Gemini como parte de su suite de inteligencia artificial.​

La integración de Gemini es particularmente interesante. El asistente de Google podrá acceder a contenido almacenado en Mind Space, la función propia de OnePlus para organizar notas, archivos y capturas de pantalla.

Esto permitirá respuestas más personalizadas y automatización avanzada, liberando a los usuarios de realizar búsquedas manuales.​

OnePlus ha venido promocionando OxygenOS 16 con el eslogan “Intelligently Yours”, dejando claro que la inteligencia artificial será protagonista en esta nueva versión.

La ruta hacia el lanzamiento oficial

El 16 de octubre marca la fecha del lanzamiento oficial de OxygenOS 16 a nivel global. Se espera que el OnePlus 15 sea el primer dispositivo de la compañía en ejecutar el sistema operativo basado en Android 16 directamente de fábrica.​

Para el mercado chino, el OnePlus 15 podría debutar incluso antes, posiblemente el mismo 16 de octubre junto con el anuncio de OxygenOS 16. El lanzamiento internacional del dispositivo, por su parte, se rumorea para mediados de noviembre.​

Esta beta representa un paso importante en la estrategia de OnePlus para refinar su software antes del despliegue masivo.

La retroalimentación que reciban de estos usuarios pioneros será fundamental para garantizar que la versión estable llegue sin los problemas típicos de las actualizaciones mayores.​

Fuente: SmartPrix