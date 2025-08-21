Pixel 10 Pro Fold, un plegable premium con batería para 30 horas de autonomía y resistencia IP68

La Made by Google 2025 ha sido el escenario elegido por la compañía para lanzar su nueva generación de dispositivos Pixel, y sin duda, el protagonista de la jornada es el nuevo Pixel 10 Pro Fold.

Este plegable, que encabeza la línea Pixel 10, aterriza con importantes novedades en hardware, diseño, inteligencia artificial y experiencia de usuario.

Diseño revolucionario: bisagra sin engranajes y pantallas más grandes

Google renueva completamente el diseño de su plegable insignia con una bisagra “gearless” (sin engranajes) que promete ser el doble de resistente que la del Pixel 9 Pro Fold, ofreciendo hasta 10 años de ciclos de plegado.

Este nuevo sistema permite, además, un diseño con marcos más delgados y una pantalla exterior más amplia, alcanzando las 6.4 pulgadas.

En el interior, el Pixel 10 Pro Fold presume la pantalla más grande en un plegable: un panel Super Actual Flex de 8 pulgadas, reforzado con vidrio ultrafino y doble capa de películas anti-impacto para mejorar la durabilidad ante caídas.

Por primera vez, cuenta con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo.

Cámara mejorada y funciones fotográficas inteligentes

La fotografía es uno de los focos principales de este nuevo Pixel. Incorpora un sistema de tres cámaras: principal de 48MP, un telefoto 5x con Super Res Zoom hasta 20x y una lente ultra gran angular con Macro Focus.

Entre las nuevas funciones destaca “Instant View”, que permite revisar las fotos en paralelo en la pantalla interior al instante de capturarlas, y “Dual Screen Preview”, ideal para selfies y retratos donde todos pueden ver el encuadre antes de disparar.

Batería, carga y resistencia pensados para el día a día

El Pixel 10 Pro Fold integra una batería capaz de durar hasta 30 horas con una sola carga y recarga el 50% en apenas 30 minutos.

Además, estrena la carga Qi2 y el sistema magnético Pixelsnap, compatible con accesorios como el cargador con base o el anillo para colocar el plegable en modo manos libres.

La joya de la corona es el nuevo chip Tensor G5, que representa la mayor evolución en la historia de Google. Este procesador eleva el rendimiento hasta un 34% más rápido en CPU y hasta 60% más potente en tareas de IA gracias a su TPU mejorada.

Además, es el primer chip capaz de ejecutar el modelo Gemini Nano, permitiendo más de 20 experiencias de inteligencia artificial desde el primer día, como Gemini Live, Magic Cue, Daily Hub y novedades para fotografía inteligente como Add Me, Best Take y Camera Coach.

Experiencia multimedia y gaming envolvente

El Pixel 10 Pro Fold llega optimizado para entretenimiento y productividad. Sus pantallas (ambas más brillantes, alcanzando hasta 3,000 nits) mejoran la visualización incluso bajo luz solar intensa.

La nueva funcionalidad de “Split Screen” facilita trabajar con varias apps a la vez, arrastrando contenido de una aplicación a otra con solo un gesto.

Para los gamers, existe un modo de control en la pantalla externa que transforma el móvil en una consola portátil compatible con títulos como Asphalt Legends y Disney Speedstorm.

Disponibilidad, precios y configuraciones

El Pixel 10 Pro Fold parte de los $1,799 dólares y está disponible en dos elegantes colores, Moonstone y Jade. Llegará en versiones con 16GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento.

Se puede preordenar desde hoy y estará a la venta a partir del 9 de octubre para el mercado de Estados Unidos. Como te contamos en nuestra nota de los nuevos Pixel 10, este será el único dispositivo de esta serie que no llega de manera oficial a México.