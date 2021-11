La nueva serie Pixel 6 debutó con dos nuevos modelos, el Pixel 6 y Pixel 6 Pro, pero la empresa podría estar trabajando en un tercer modelo cuyo diseño sería el mismo que sus hermanos menores, pero con diferencias en el hardware y en el apartado fotográfico. Este equipo llevaría por nombre Pixel 6a.

El supuesto Pixel 6a sería la continuación natural del Pixel 5a, lo cual representaría un cambio total en su aspecto. De acuerdo con OnLeaks, quien filtró los renders junto con 91Mobiles, podemos apreciar que el teléfono será ligeramente más pequeño con una pantalla de 6.2 pulgadas frente a las 6.4 de la versión estándar y las 6,7 pulgadas de la variante Pro.

Los equipos “Pixel A” suelen destacar entre el resto debido a que cuentan con el mismo apartado fotográfico que sus versiones superiores, por lo que es casi seguro que el Pixel 6a podrá integrar la misma configuración de cámara que el Pixel 6, lo que lo haría bastante competente en el segmento de la gama media.

So… Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 20, 2021