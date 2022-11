Después de que la serie Pixel 7 fue presentada el pasado mes de octubre con un catálogo conformado por dos modelos, el Pixel 7 y Pixel 7 Pro, hoy se dice que la compañía ya trabaja en la versión económica de la serie: Pixel 7a.

Si bien el dispositivo no será presentado sino hasta mediados del primer semestre de 2023, ya han comenzado a surgir las primeras filtraciones de este equipo, el cual llegará con una etiqueta de precio más asequible que la de sus hermanos mayores, así como un hardware similar, pero más potente que las ediciones anteriores, esto significa que sus especificaciones serán mucho más completas que las del Pixel 6a.

Según el desarrollador Kuba Wojciechowski, descubrió controladores de la cámara y descubrió que el Pixel 7a tiene una configuración de cámara descrita bajo el nombre “Pixel 22 Mide-Range”.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup – details below ?? pic.twitter.com/IWy77Kwsmd

— Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) November 11, 2022