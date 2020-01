POCO confirma la fecha de lanzamiento del POCO X2

Después de muchos rumores que hubo en torno al nuevo y segundo teléfono de la marca POCO, que ahora es independiente de Xiaomi, finalmente se ha revelado la fecha de lanzamiento del POCO X2.

A través de Twitter, POCO India reveló que su nuevo teléfono será presentado oficialmente el próximo 4 de febrero en un evento donde se dará a conocer toda la información del equipo, su precio y disponibilidad.

You wanted to hear this. It’s time to Xperience the Xtreme with a display that is #SmoothAF. Introducing the awesome 120Hz display on the #POCOX2. pic.twitter.com/sl8y1p01kA

— POCO India (@IndiaPOCO) January 28, 2020