Basta de espera y rumores, Xiaomi ha confirmado oficialmente la fecha en la que presentará sus nuevos smartphones de la marca POCO se trata de los F4 y X4 GT. Ambos tendrán un diseño sobrio, con un hardware lo suficientemente completo como para competir dentro del segmento de la gama media-alta.

De acuerdo con la marca china, ambos dispositivos serán lanzados a nivel mundial el próximo 23 de junio, por lo que ya no tendremos que esperar demasiado tiempo para conocerlos. Fue a través de la cuenta de la POCO en Twitter donde se dio a conocer la información, la cual vino acompañada de una imagen que hace referencia a los dos modelos.

?About to introduce #AllTheStrengths you need?

Bringing you not one, but TWO new devices!

Don’t miss #POCOF4 and #POCOX4GT global launch event on June 23rd at 20:00 GMT+8! pic.twitter.com/OoA5fwnlRB

— POCO (@POCOGlobal) June 16, 2022