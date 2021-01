Por más que poco indicó que se estaba trabajando en el modelo F2, este en si, no fue lanzado. En su lugar se presentó al POCO F2 Pro, dejando abierta la posibilidad del modelo regular a futuro. Finalmente parece que se va a presentar en India.

POCO no ha lanzado nada similar al F1 y se esperaba que la marca lance al F2 con esas características. Desde octubre se dice que se trabaja en el reemplazo y en Twitter han indicado por medio de un video, los logros que tuvieron en 2020 en donde incluyen una pequeña referencia al POCO F2.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we’ve achieved together! Thank you ?? pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020